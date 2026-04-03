Mostre e musei, le aperture a Milano a Pasqua e Pasquetta

Milano, 3 aprile 2026 – In occasione delle festività pasquali, il Comune di Milano propone un ricco programma culturale con aperture di musei e sedi espositive cittadine, offrendo a cittadini e visitatori numerose opportunità per vivere la città all’insegna dell’arte e della cultura.

Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, che coincide con la prima domenica del mese, i musei civici saranno aperti con ingresso gratuito grazie all’iniziativa “Domenica al Museo”. Sarà quindi possibile visitare liberamente le collezioni del Castello Sforzesco, dell’Acquario Civico, della GAM Galleria d’Arte Moderna, del Museo Archeologico, del Museo del Novecento e del Museo di Storia Naturale.

Anche Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento e Casa Museo Boschi di Stefano saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. Al MUDEC Museo delle Culture, nella giornata di Pasqua, sarà possibile visitare la Collezione permanente e la mostra “Il senso della neve”, entrambe a ingresso gratuito. L’indomani, invece, resterà aperta solo l’esposizione “100 fotografie per ereditare il mondo”.

Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, tutti i musei civici saranno chiusi.

Aperte sia Pasqua sia a Pasquetta, invece, le quattro importanti mostre ospitate a Palazzo Reale: “Anselm Kiefer. Le Alchimiste”, “I Macchiaioli”, “Metafisica / Metafisiche” e “Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio”.

Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea sarà aperto in entrambe le giornate, con la mostra di Marco Fusinato “The only true anarchy is that of power”.

Anche la Fabbrica del Vapore sarà aperta per le due giornate, con le mostre gratuite “Water and Peaks”, “Stefano Zardini. A visionary at Altitude” e “Macro Pop”.

La GAM offre la mostra “Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, aperta solo il giorno di Pasqua.