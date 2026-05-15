Spettacoli aperti al pubblico e gratuiti per l’11ª edizione della kermesse culturale, tra maggio e giugno al Campus Leonardo. Si apre il 16 maggio con la pianista Sachiko Nakajima

Milano, 15 maggio 2026 – Un percorso tra diverse forme d’arte, attraversando temi scientifici estremamente attuali. È giunto alla sua 11ª edizione il Polimi Fest2026, il festival estivo del Politecnico di Milano, con la sua ricca proposta di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza presso il Campus Leonardo tra il mese di maggio e giugno.

Il fil rouge di questa edizione è il tema “Technology for Humanity”, con un approccio che mette in dialogo innovazione, cultura e società, confermando il ruolo dell’ateneo come luogo di incontro e apertura verso la città.

Quest’anno il festival si arricchisce grazie alla collaborazione con importanti realtà del panorama culturale milanese, quali Piano City Milano, FringeMI Festival e Milano Film Fest, dando vita a un programma trasversale e versatile. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con iscrizione obbligatoria.

Piano City – 16 Maggio

Polimi Fest 2026 si apre con un concerto in collaborazione con Piano City Milano. Protagonista la pianista giapponese Sachiko Nakajima, musicista, matematica ed educatrice STEAM. È stata la prima donna giapponese a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi internazionali della matematica, è ambasciatrice delle ragazze STEM presso il Cabinet Office del Giappone, ricercatrice di progetto presso la Graduate School of Mathematical Sciences dell’Università di Tokyo e professoressa appositamente nominata presso il Research Institute for Humanity and Nature. Il programma del concerto, dal titolo “Japanese Folk Reimagined”, proporrà canti popolari e paesaggi giapponesi, reinventati attraverso l’improvvisazione jazz.

16 maggio – ore 11, Giardino Campus Leonardo, piazza Leonardo da Vinci (in caso di pioggia, aula De Donato, edificio 3, Campus Leonardo).

Fringemi Festival – 3 Giugno

Una riflessione contemporanea sul rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale, tra ironia e inquietudine, con sfumature dark. È il fulcro dello spettacolo teatrale “ALGO-RITMO Manuale breve di obbedienza”, interpretato da Anselmo Luisi con la regia di Andrea De Robbio, e scritto a quattro mani da entrambi. La performance è realizzata in collaborazione con il FringeMI Festival.

3 giugno – ore 21, Aula De Donato (edificio 3), piazza Leonardo da Vinci

Milano Film Festival – 4, 5 e 8 Giugno

Il programma del Polimi Fest 2026 prosegue con la rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con il Milano Film Fest. Tre le proiezioni serali di pellicole a tema su fantascienza, tecnologia e intelligenza artificiale, accompagnate da momenti di approfondimento a cura di docenti del Politecnico di Milano. Tutte le proiezioni si terranno presso l’aula De Donato, edificio 3, Campus Leonardo.

Ecco il programma del Polimi Fest 2026:

– 4 giugno, ore 21.30 – “Her”, 2013, regia di Spike Jonze, con Joaquin Phoenix

Introduzione a cura di Bianca Colosimo, docente di Additive Manufacturing (Dip. Meccanica);

– 5 giugno, ore 21.30 – “Arrival”, 2016, regia di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker

Introduzione a cura di Walter Mattana, docente di audiovisivo e cultura del cinema (Dip. Design), in collaborazione con un critico cinematografico di Milano Film Fest;

– 8 giugno, ore 21.30 – “Perfect Days”, 2023, regia di Wim Wenders, con Kōji Yakusho

Introduzione a cura di Stefano Maffei, docente di Design, Delegato Rettorale all’Innovazione Sociale.