“Milano la Città che Sale”: Classic Guerrilla e l’Orchestra Canova

I grandi temi della musica classica suonati e “centrifugati” per essere ascoltati, letteralmente, on the road: è la Classic Guerrilla che, giovedì 11 luglio, vedrà protagonista l’Orchestra da Camera Canova per le vie del Municipio 3 (dove ha la residenza artistica) di Milano.

La formazione diretta da Enrico Saverio Pagano, che già intrattiene e coltiva rapporti con il quartiere, viaggerà a bordo del mini Magic Bus di Musicamorfosi per le strade di questo angolo di città e farà sosta in prossimità dei caseggiati popolari gestiti da MM, delle fermate dei bus, dei negozi ma anche della stazione ferroviaria di Lambrate, dell’Orto botanico di Città Studi, del Duomo dell’Ortica (l’iconico murale di via Pitteri) e di altri luoghi di aggregazione, dando vita dalle ore 11 alle 13.30 (con partenza da via Tommaso Pini) e dalle ore 17.30 alle 21 (con partenza da via Feltre angolo via Passo Rolle) a imperdibili flash mob musicali.

I 18 orchestrali eseguiranno pagine di Monteverdi (Toccata da L’Orfeo), Rameau (Les Indes Galantes, Tambourin, Les Sauvages), Beethoven (Inno alla gioia) e Mussorgskj (Promenade da Quadri per un’esposizione). Prima e dopo le incursioni musicali, sarà possibile assistere, dalle ore 10 alle 11 e dalle ore 15.30 alle 17, alle prove aperte della Canova all’auditorium Stefano Cerri di via Valvassori Peroni 56.

La Classic Guerrilla è una delle iniziative (il calendario degli eventi è in costante aggiornamento) della nuova edizione del festival “Milano la Città che Sale-Nuovi rituali urbani”, a cura di Fondazione Gioventù musicale d’Italia e Musicamorfosi (con la direzione creativa di Saul Beretta), che si incrocia con la rassegna “Suoni Mobili”.

In programma fino all’inizio del prossimo ottobre, “Milano la Città che Sale – Nuovi rituali urbani” è una delle manifestazioni che concorrono al palinsesto di “Milano è Viva nei Quartieri”, progetto finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali della città metropolitana.