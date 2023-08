Dopo il grande successo dei tre appuntamenti organizzati nel mese di luglio, mercoledì 30 agosto dalle ore 18.30 alle 22.30 verrà eccezionalmente riproposto l’Aperitivo sotto le magnolie a Villa Necchi Campiglio a Milano, evento inserito nel calendario delle “Sere FAI d’Estate”.

Per l’occasione, la splendida residenza di via Mozart, progettata nei primi anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi e donata al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001, aprirà i suoi cancelli dopo l’orario di chiusura offrendo al pubblico la possibilità di godere di una serata sotto le stelle, nell’atmosfera sospesa del suo giardino con le grandi magnolie, le aiuole fiorite e l’elegante facciata della villa a fare da cornice. Il calare del sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele e si potrà gustare un aperitivo, a bordo piscina, a cura della Caffetteria del Bene.

La serata sarà accompagnata dalla musica dei Woody Gipsy Band: dal 2011 il gruppo ha all’attivo più di 600 concerti tra l’Italia e l’Europa e le loro performance, rigorosamente strumentali, sono costituite da un repertorio vario, fatto di brani originali, grandi classici del jazz e rivisitazioni di canzoni moderne in chiave manouche. Sarà inoltre possibile visitare gli interni della Villa.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Orario: dalle ore 18.30 alle 22.30.

Biglietti di ingresso: Intero 21 €; Ridotto 15 €; Iscritti FAI 6 €. La consumazione non è inclusa nel prezzo, sarà possibile acquistarla presso la caffetteria della Villa.

Per informazioni e acquisto biglietti: www.villanecchicampiglio.it