Sabato 28 ottobre il Parco di SeiMilano, il progetto di rigenerazione urbana di Borio Mangiarotti e Värde Partners che sta trasformando un’area di 330.000 mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie a Milano, apre in anteprima dedicando agli abitanti del quartiere e alla cittadinanza una giornata di attività gratuite, per tutte le età.

L’evento, chiamato Ci SeiMilano? e promosso con il patrocinio del Municipio 6, prevede la suddivisione del Parco in 10 diverse aree dedicate rispettivamente a Sport, Benessere, Green, Orti, Cultura, Musica, Creatività, Picnic, Food e Giochi, dove, dalle 10.30 alle 17.30, si alterneranno attività sportive, ludico-ricreative e momenti di svago e relax.

La giornata sarà animata da un flusso continuo di iniziative: dai laboratori di lettura, pittura, scultura e ciclomeccanica ai tornei di ping pong e scacchi, dalle lezioni di yoga alle prove aperte a tutti di fit walking e scherma, dai laboratori green ai corsi di primo soccorso, oltre a una grande caccia al tesoro e alle esibizioni live di otto musicisti che, con le loro note, faranno da colonna sonora all’intera giornata.

Progettato dal paesaggista Michel Desvigne, il Parco di SeiMilano è stato sin dall’inizio ideato e progettato per valorizzare il territorio urbano del quadrante sud-ovest di Milano e favorire la piena integrazione della comunità di quartiere attraverso la promozione delle attività all’aria aperta: il primo lotto di 70.000 mq, inaugurato lunedì 23 ottobre, ospita 2.000 mq di aree giochi, accessibili anche a bambini con disabilità, e un’area cani di 3.000 mq complessivi. Una volta completato, entro la primavera del 2024 (al netto delle aree limitrofe del cantiere del secondo lotto residenziale), il Parco avrà una superficie complessiva di 160.000 mq e sarà aperto al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e privo di recinzioni.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.