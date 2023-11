Milano, 5 novembre – Il Teatro Dal Verme di Milano risuonerà di melodie epiche e suggestive questo pomeriggio alle ore 17.30, grazie al concerto omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone, eseguito dall’Ensemble Symphony Orchestra sotto la direzione di Giacomo Loprieno.

Il titolo dello spettacolo, “Alla Scoperta di Morricone”, non potrebbe essere più appropriato. È un’esperienza che coniuga le parole, le emozioni e le esibizioni solistiche in un viaggio affascinante attraverso le epoche che hanno plasmato il cinema e la musica, sia in Italia che nel resto del mondo. L’Ensemble Symphony Orchestra ha già intrapreso questo straordinario viaggio nelle stagioni passate, incantando il pubblico con le potenti e suggestive melodie tratte da opere iconiche come “Mission,” “La Leggenda del Pianista sull’Oceano,” “C’era una volta il West,” “Nuovo Cinema Paradiso,” “The Hateful Eight,” “C’era una volta in America,” “Per qualche dollaro in più,” “Malena,” e ora si prepara ad esplorare altri capolavori, tra cui “Gli Intoccabili,” “La Califfa,” e “Canone inverso,” offrendo un omaggio speciale alle celebri canzoni interpretate da artisti del calibro di Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, in una straordinaria versione sinfonica.

Con un incredibile catalogo di 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sei nomination e due premi Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro, Ennio Morricone è indubbiamente un gigante della musica per tutti i tempi. L’Ensemble Symphony Orchestra si unisce a questa celebrazione dopo aver collaborato con artisti di fama internazionale come Sting, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, i Pooh, Kylie Minogue, Robbie Williams e Luis Bacalov.

Questo tributo straordinario vedrà esibirsi solisti di prim’ordine provenienti dai teatri più prestigiosi e istituzioni sinfoniche italiane, tra cui il virtuosismo del violoncellista Ferdinando Vietti e la maestria della tromba di Stefano Benedetti. A impreziosire ulteriormente la serata, saranno presenti due ospiti speciali: la soprano Anna Delfino, amatissima dal pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione di “Deborah’s Theme” da “C’era una volta in America,” e il talentuoso violinista del Cirque du Soleil, Attila Simon, che eseguirà un emozionante assolo tratto da “Love Affair.” Inoltre, l’attore Andrea Bartolomeo sarà presente per dare voce ai personaggi e alle ambientazioni, trasportando il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo musicale straordinario di Ennio Morricone, che continuerà a incantare e ispirare le generazioni future.