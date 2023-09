Fiabe in concerto.. e il sogno realtà diverrà. Sabato 7 ottobre alle ore 15.00 presso il Teatro Manzoni, Via A. Manzoni 40, Milano.

Spettacolo per famiglie adatto ad un vasto pubblico di bambini, anche in tenera età in quanto vi trasporterà in un indimenticabile viaggio attraverso le più belle colonne sonore che hanno segnato la nostra infanzia e poi la nostra vita.

Un viaggio tra fiaba e fantasia, viaggeremo insieme nelle notti d’oriente con Aladino e la lampada meravigliosa, canteremo assieme a Mary Poppins personaggio tratto dal romanzo di P. L. Travers, esploreremo il profondo mare con la storia de La Sirenetta e tanto altro ancora.

Produzione realizzata e prodotta da Fondazione AIDA e I Muffins in collaborazione al Teatro Manzoni.

I Muffins sono una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo

Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso The Bernstein School of Musical

Theater (BSMT) di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del

Festival di Castrocaro (Rai1) e concorrente della 6ª edizione di The Voice of Italy nel team Gigi

D’Alessio.

Se siete curiosi ed interessati a divertirvi un pomeriggio assieme a I Muffins vi invitiamo a comprare i biglietti in prevendita online sul sito del teatro www.teatromanzoni.it, telefonicamente al 027636901, sul circuito Ticketone oppure direttamente biglietteria del Teatro.

Questo è il link per vedere il trailer dello spettacolo