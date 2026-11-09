Festa al Convento: Aspettando il Natale
I Cappuccini missionari di Milano aprono le porte del convento per due giorni dedicati e grandi e piccini
Torna la tradizionale festa natalizia aperta alla città, al Convento dei Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5.
Per due giorni, sabato 21 (dalle ore 15 alle 18) e domenica 22 novembre (dalle ore 10 alle 18) ci saranno i consueti Stand gastronomici con offerta di pane, pizza, focacce appena sfornate e servizio bar.
Dalle ore 11.00 «Cassoeula da asporto».
Dalle ore 12.00 pranzo con «Casoncelli bresciani fatti a mano, polenta, salamelle e patatine, Cassoeula» con possibilità di consumazione anche nel refettorio del convento e nel salone interno. Poi nel pomeriggio l’immancabile Merenda con Nutella, caldarroste e vin brulé.
Novità assoluta 2026: la mostra “Il respiro e la voce della foresta”, uno spettacolare percorso di maschere e cimeli africani che racconta la relazione dell’uomo con la natura. Sarà inaugurata proprio sabato 21 dopo la Santa Messa delle 15,30, dedicata alle missioni e ai volontari laici.
Tornano come da tradizione:
La Mostra Mercato Missionaria che offrirà come sempre tanti prodotti provenienti da aziende artigiane e dai conventi, compresi i panettoni, per la tavola delle feste o da regalare. Tra questi, tisane che si potranno anche degustare.
La Mostra Presepi dal mondo, affascinante ad ogni età: dai presepi più classici alle creazioni più originali, tra colori e interpretazioni curiose esprimono l’universale sentimento di fede che accompagna questa tradizione francescana
Per famiglie e bambini
Sabato 21 il laboratorio «La foresta che nasce» un laboratorio interattivo alla scoperta delle maschere, delle percussioni e dei segni presenti nella mostra “Il respiro e la voce della foresta”
Domenica 22, 3 laboratori: alle 14.30, «Il bambino e lo spirito della foresta» e a seguire «La voce del legno» e infine il laboratorio dei presepi. Creatività, fantasia, condivisione e dono nel più autentico spirito francescano!
Le offerte
Saranno devolute al progetto Insieme fino in fondo per i casi dei bambini per i quali è stato interrotto il sostegno a distanza- SAD- e che si trovano a non poter continuare gli studi e costruire il proprio futuro. Il SAD richiede continuità ma non sempre è possibile proseguire questo impegno. Le difficoltà economiche, gli imprevisti della vita o, talvolta, la scomparsa del benefattore possono interrompere un sostegno che durava da tempo. Ora i Missionari Cappuccini hanno dato vita al Fondo SAD, «Insieme fino in fondo», a cui le persone possono contribuire con singole donazioni per i casi di sostegno interrotti. Donazioni diverse per importo e modalità, ma unite dallo stesso desiderio di aiutare. Per bonifici: Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini – ramo ETS, IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289 Causale obbligatoria: Fondo SAD per i bambini