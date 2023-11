Ogni anno in novembre, in tempo di Avvento secondo il rito Ambrosiano, torna la festa ‘Aspettando il Natale’ al convento dei Frati Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5.

Quest’anno il programma, da sabato 18 a domenica 20 novembre, è ancora più ricco: celebrazioni, presepi, una mostra, ricette della tradizione lombarda, laboratori, un concerto, una lotteria con ricchi premi, il mercatino, cori natalizi, insomma attrazioni per tutte le età, dai nonni ai bambini, per condividere la gioia dell’attesa di Gesù sostenendo i progetti benefici dei Cappuccini Missionari di Milano nel mondo.

Quest’anno il progetto pilota “Adotta una classe” mira a sostenere le scuole gestite completamente dalle parrocchie nella diocesi di Harar, in Etiopia; l’appello giunge dal Vescovo di Harar, il confratello Mons. Angelo Pagano, che chiede di aiutare questi istituti rivolti a giovani molto poveri e bisognosi di tutto.

A rendere più significativo nel 2023 l’appuntamento prenatalizio al convento, non solo per i Frati, ma per tutto il mondo dove essi vanno in missione, è il simbolo del francescanesimo, il Presepe, di cui ricorre l’ottavo Centenario.

Nel 2023 si contano 800 anni della stessa fondazione dell’Ordine da parte di San Francesco con l’approvazione della sua Regola Bollata e la creazione appunto del primo Presepe ad opera del santo, a Greccio (Rieti). Nel 2024 si ricorderanno le sue stimmate ricevute a La Verna, nel 2025 la composizione del Cantico delle Creature e nel 2026, ad Assisi, si celebreranno gli otto secoli dalla morte del Poverello di Assisi. Oggi il francescanesimo, con il suo messaggio di semplicità, fraternità e pace, è sempre più attuale.

Aspettando il Natale: il programma

Sabato 18 novembre Ore 15,30

Messa aperta a tutti nella chiesa del S.S. Crocifisso, annessa al convento, con i volontari e i gruppi missionari. Segue rinfresco comunitario.

Ore 16,30 Inaugurazione della Mostra di diorami, percorso artistico attraverso 21 scene bibliche realizzate in diversi materiali (legno, resina e cartongesso) e dipinte a mano, che raccontano i momenti salienti dell’infanzia di Gesù, dall’Annunciazione alla sua nascita a Betlemme, fino al ritorno della sacra famiglia a Nazareth di Galilea, dove Gesù vive con i genitori prima di intraprendere la vita pubblica.

La mostra resterà visitabile fino al 07 gennaio 2024 tutti i sabati dalle 15 alle 17.30, le domeniche e i giorni festivi esclusi Natale, Santo Stefano e primo dell’anno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (6, 7, 8 dicembre ed Epifania compresi). Per le scuole e per chi è impossibilitato a recarsi nel week end, anche durante la settimana, previo appuntamento (tel. 02 3088042, orari ufficio).

-Al via anche il Mercatino solidale, con oggettistica varia e curiosità dal mondo: presepi, mobili e oggettistica etnica anche da mettere sotto l’albero per Natale, prodotti gastronomici fra cui pasta, miele salumi e formaggi di Norcia (dalle aziende umbre provate dal sisma del 2016) e altri prodotti regionali.

Domenica 19 novembre continuano sia la mostra di diorami sia il mercatino. In più:

Dalle ore 10-18: Stand gastronomici a cura dei volontari di Pane in Piazza, capitanati da Cesare Marinoni, che sfornano in diretta pane, pizza, focacce. Ci sarà anche un servizio bar.

Dalle ore 11: Cassoeula, Casoncelli bresciani di Pontoglio fatti a mano, taglieri di salumi e formaggi, salamelle, patatine. Il tutto da asporto o da consumare anche all’interno del Convento.

Ore 14,30: Nella Chiesa S.S. Crocifisso adiacente il Convento, il Coro “San Giovanni Bosco” della Parrocchia Santi Nabore e Felice, si esibirà con canti natalizi e alcune sorprese. Sono invitati i bambini delle varie parrocchie di Milano con i propri genitori.

Ore 16 Laboratori per bambini per costruire il proprio Presepe da portare a casa e Merenda per adulti e bambini con caldarroste, tè, cioccolato, vin brulè, pane e Nutella.

La lotteria

Fino al 5 gennaio 2024 e in particolare durante la festa “Aspettando il Natale”, si potranno ritirare i biglietti per partecipare alla consueta lotteria benefica che quest’anno offre premi del valore fino a 2800 euro. L’estrazione sarà il 6 gennaio 2024 e il risultato sarà comunicato attraverso i social del Centro Missionario o si potrà avere informazioni al Centro stesso.

Ecco cosa offre in palio la risma, dal 1° all’11°:

Vacanza studio di 2 settimane per studenti dagli 8 ai 16 anni in Inghilterra nel prestigioso college di Ciren Cester con L’Astrolabio, storico tour operator di Milano.

Televisore 4K 43’’

Coppia di opere artistiche di Maestro MILO – Serie La Realtà Permanente

Opera pittorica di Padre Francesco Calloni

Una bicicletta

Cena per 2 al caratteristico d elegante ristorante di pesce ‘Porta Damiani’ a Pavia, in via Porta Damiani 28/30, lungo il Ticino.

Un cellulare Xiaomi Redmi 10

Una cassetta attrezzi GoYwato 214-PCS

Friggitrice ad aria

Presepe fatto a mano con varie scene evangeliche realizzato da Paola PdG

Ricco cesto natalizio

Inoltre ci saranno altri premi di consolazione.