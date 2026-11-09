Torna la tradizionale festa natalizia aperta alla città, al Convento dei Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5.

Per due giorni, sabato 21 (dalle ore 15 alle 18) e domenica 22 novembre (dalle ore 10 alle 18) ci saranno i consueti Stand gastronomici con offerta di pane, pizza, focacce appena sfornate e servizio bar.

Dalle ore 11.00 «Cassoeula da asporto».

Dalle ore 12.00 pranzo con «Casoncelli bresciani fatti a mano, polenta, salamelle e patatine, Cassoeula» con possibilità di consumazione anche nel refettorio del convento e nel salone interno. Poi nel pomeriggio l’immancabile Merenda con Nutella, caldarroste e vin brulé.

Novità assoluta 2026: la mostra “Il respiro e la voce della foresta”, uno spettacolare percorso di maschere e cimeli africani che racconta la relazione dell’uomo con la natura. Sarà inaugurata proprio sabato 21 dopo la Santa Messa delle 15,30, dedicata alle missioni e ai volontari laici.

Tornano come da tradizione:

La Mostra Mercato Missionaria che offrirà come sempre tanti prodotti provenienti da aziende artigiane e dai conventi, compresi i panettoni, per la tavola delle feste o da regalare. Tra questi, tisane che si potranno anche degustare.

La Mostra Presepi dal mondo, affascinante ad ogni età: dai presepi più classici alle creazioni più originali, tra colori e interpretazioni curiose esprimono l’universale sentimento di fede che accompagna questa tradizione francescana

Per famiglie e bambini

Sabato 21 il laboratorio «La foresta che nasce» un laboratorio interattivo alla scoperta delle maschere, delle percussioni e dei segni presenti nella mostra “Il respiro e la voce della foresta”

Domenica 22, 3 laboratori: alle 14.30, «Il bambino e lo spirito della foresta» e a seguire «La voce del legno» e infine il laboratorio dei presepi. Creatività, fantasia, condivisione e dono nel più autentico spirito francescano!

Le offerte

Saranno devolute al progetto Insieme fino in fondo per i casi dei bambini per i quali è stato interrotto il sostegno a distanza- SAD- e che si trovano a non poter continuare gli studi e costruire il proprio futuro. Il SAD richiede continuità ma non sempre è possibile proseguire questo impegno. Le difficoltà economiche, gli imprevisti della vita o, talvolta, la scomparsa del benefattore possono interrompere un sostegno che durava da tempo. Ora i Missionari Cappuccini hanno dato vita al Fondo SAD, «Insieme fino in fondo», a cui le persone possono contribuire con singole donazioni per i casi di sostegno interrotti. Donazioni diverse per importo e modalità, ma unite dallo stesso desiderio di aiutare. Per bonifici: Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini – ramo ETS, IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289 Causale obbligatoria: Fondo SAD per i bambini