Martedì 14 novembre alle 18:30 presso ADI Design Museum si terrà la Premiazione della seconda edizione del “Premio Achille Castiglioni Design & Ospitalità” – promosso dall’Associazione OspitaMI in collaborazione con la Fondazione Castiglioni -. Per l’occasione si potrà visitare il Museo, dalle ore 17:00, a un prezzo speciale di 10 euro effettuando la prenotazione dal sito di OspitaMI che, a conclusione dell’evento, offrirà un aperitivo ai partecipanti.

L’Associazione OspitaMI ha lanciato anni fa questo Premio per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni nei confronti dell’home sharing che, oltre a produrre un indotto sociale ed economico imprescindibile, è anche espressione di valore culturale: nelle case degli host il turista incontra le tradizioni italiane e viene a conoscenza di elementi del design italiano che ne hanno fatto la storia recente dal dopoguerra in poi. Il Premio è rivolto a tutti quegli host milanesi e della provincia che nelle loro stanze o case in affitto turistico hanno scelto oggetti quotidiani di design e hanno ideato particolari soluzioni architettoniche ed estetiche per la miglior fruizione dell’ambiente abitativo.

“L’Associazione OspitaMI” – spiega il suo Presidente, Fabio Calarco – “da sempre crede che l’accoglienza e l’ospitalità di qualità si fondino sul vivere – anche solo temporaneamente – in un ambiente confortevole, piacevole e funzionale. Tutti gli ospiti hanno il diritto di soggiornare in case confortevoli e belle. È per questo che il design degli oggetti che ci circondano assume una particolare importanza, in quanto è presente nella vita di tutti i giorni e migliora la qualità della vita”.

Il Premio è realizzato in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni, che ha visto in tale evento uno dei principi ispiratori del famoso architetto e designer che diceva “gli oggetti devono fare compagnia”. Giovanna, figlia di Achille, ama le abitazioni di quelle persone che sanno animare, presentare e condividere gli oggetti custoditi nella loro casa e stratificati nel tempo. “La casa ci appartiene” – sottolinea Giovanna Castiglioni, rappresentante della Fondazione omonima – “svela molti risvolti della nostra identità e racconta quell’intimo legame tra gli oggetti, testimoni delle nostre storie private di vita quotidiana, di viaggi passati e sogni nel cassetto”.

Il Premio ha il patrocinio dell’ADI Associazione per il Disegno Industriale.

ADI Design Museum, oltre a mettere a disposizione la location per l’evento, nelle sue sale ospiterà la mostra ADI DESIGN INDEX 2023 ovvero la preselezione dei migliori prodotti di design del 2023 che parteciperanno al prossimo Compasso d’Oro.

La giuria del “Premio Achille Castiglioni Design & Ospitalità” è composta dal Presidente di OspitaMI, Fabio Calarco, dalla curatrice del Premio, Laura Lucchini, da Giovanna Castiglioni in qualità di rappresentante della Fondazione Achille Castiglioni e Presidente di giuria, da Carlo Alberto Maggiore, docente di Composizione Architettonica e Urbana alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e da Francesca Magni, direttrice della rivista CasaFacile, media partnership dell’evento.

Il primo classificato riceverà la targa di OspitaMI e il tavolino CUMANO disegnato da Achille Castiglioni nel 1977 e prodotto da Zanotta, messo gentilmente in palio, per l’occasione, proprio da Zanotta. Il secondo classificato riceverà un servizio tavola della collezione Radici, offerto da Tessitura Randi, storica azienda di tessuti dal 1931. Il terzo classificato riceverà un oggetto “misterioso” da parte della Fondazione Achille Castiglioni. Un ulteriore premio sarà assegnato da Francesca Magni direttrice di Casafacile e valuterà i concetti di ospitalità e accoglienza delle case partecipanti al concorso.

Nel corso della manifestazione interverranno Giovanna Castiglioni e Marta Zanotta, responsabile Comunicazione e Marketing di Zanotta, la storica azienda protagonista della storia del design italiano dagli anni ’60 ad oggi.