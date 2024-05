“L’Altro Mondo” – mostra personale di Mauro Masetti

Sabato 25 maggio 2024 alle ore 18:00 si terrà l’inaugurazione della Mostra personale d’Arte Contemporanea del M° Mauro Masetti, dal titolo “L’Altro Mondo” presso il prestigioso Centro Leonardo da Vinci Art Expo, in via Carlo Torre 24 a Milano. La Mostra durerà fino al 23 giungo 2024 per un mese di esperienze di ricongiungimento con il nostro mondo interiore cui l’Arte ci permette di accedere.

I visitatori avranno a disposizione on line anche lo splendido Catalogo d’arte della Mostra, una guida che consente di approfondire le tematiche grazie alla descrizione dell’attività e delle opere dell’artista. La curatrice della mostra, Angela Patrono, storica dell’Arte, sottolinea che “nell’Altrove di Masetti coesistono barriere e finestre, squarci e soglie, in una dialettica tra apertura e chiusura fatta di ascese, cadute e risalite: pegni di una consapevolezza atemporale che si può spiegare nella sintesi suprema di ogni significato, quel pre-sentimento dell’ignoto che Masetti coglie pienamente nella sua arte insieme celeste e abissale”.

Davide Foschi, Direttore Artistico del Centro Leonardo da Vinci Art Expo di Milano, dice dell’Artista: “Provate ad immaginare la futura invenzione di uno speciale microscopio atto all’osservazione dei frammenti dell’anima di un essere umano: il M° Mauro Masetti, con l’intuizione e la sensibilità tipica dell’artista visionario, riesce ad anticipare i tempi raffigurando ben prima di tale scoperta, con il suo ipnotico informale e la profonda indagine intra-cromatica, gli stati d’animo, le sensazioni e le ispirazioni dell’individuo cosciente del XXI secolo. Ritengo non essere un caso che il noto psicoanalista e saggista, figura di grande sensibilità interpretativa dell’arte, quale il professor Massimo Recalcati, ospite del Festival del Nuovo Rinascimento 2023, abbia speso parole di elogio nei confronti di una sua opera esposta al Centro Leonardo da Vinci e che si potrà ammirare in occasione della mostra. Quali moderni esseri coscienti, indagatori dell’inconscio e del subconscio, abbiamo tutti una grande responsabilità nei confronti del presente e dell’avvenire. Non dobbiamo cercare altrove l’Altro Mondo: è già tutto dentro di noi”.

Rosella Maspero, Art manager e formatrice, presidente dell’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento Aps, evidenzia che a partire dall’opera “Terra e Mare”, fulcro della mostra, il M° Masetti conduce le persone ad un’esperienza di immersione fra territori rigeneranti e limiti invalicabili, perimetri e vedute di interiorità tutte da riscoprire. Masetti ci suggerisce, attraverso la sua Arte, di ritrovare noi stessi fra arte e natura, due capisaldi che vedono l’artista stesso fondersi con l’essenza della natura medesima generando arte grazie all’imprimere il proprio sentire nel gesto artistico che di fatto, dialogando con l’osservatore, intende ricongiungere mondi oggi del tutto scissi. L’Artista ci invita a ritrovare l’Atro Mondo, quello dell’interiorità, donandoci l’esperienza attraverso l’essenza del colore intriso della sua anima con l’auspicio di riuscire a compiere insieme a noi il Viaggio verso l’anelato Nuovo Umanesimo.

Mauro Masetti, tra gli artisti esposti in permanenza al Centro Leonardo da Vinci Art Expo di Milano, fa parte sin dagli esordi del movimento artistico-culturale del “Metateismo per Nuovo Rinascimento” fondato dal M° Davide Foschi nel 2012 ed ha esposto le proprie opere sin dalle prime edizioni del Festival del Nuovo Rinascimento presso luoghi istituzionali in città importanti quali ad esempio Lucca, Trento e Milano.

“L’Altro Mondo” – mostra personale di Mauro Masetti

Ente organizzatore: “Verso un Nuovo Rinascimento APS”

Curatrice della mostra: Angela Patrono

Art Manager: Rosella Maspero

Direttore Artistico: Davide Foschi

Centro Leonardo da Vinci Art Expo, via Carlo Torre 24, Milano.

Gli orari per visitare la Mostra sono:

dal Lunedì al Giovedì – 10,00 -12,30 e 14,30 -16,30

Venerdì 10 -14,30. Sabato e Domenica chiuso

Ingresso gratuito. Per partecipare all’inaugurazione con rinfresco potete mandare la vostra prenotazione alla mail: info@centroleonardodavinci.com