SHG Music Show, strumenti musicali in mostra a Milano: oltre 40 esibizioni e un ricco parterre di espositori, liutai e top brand.

Sfilata di chitarre rare e vintage, ma anche novità di mercato e l’atteso spazio di compravendita Second Hand Market. Sul palco presenti noti artisti accanto a giovani volti della scena chitarristica contemporanea

MILANO. Manca sempre meno all’apertura di SHG Music Show 2023, la più longeva fiera italiana di strumenti musicali moderni che ritorna a Milano sabato 18 (12-19) e domenica 19 novembre (10-18).

Tra le sale della Fondazione Stelline in corso Magenta saranno oltre un centinaio i grandi marchi internazionali rappresentati, accanto alle opere esclusive dei liutai maestri dell’artigianato Made in Italy. Inaugurata nel 1992 da Accordo, l’esposizione immersiva dedicata agli amanti delle sei corde scalpita ancora oggi difendendo la propria anima di spazio collettivo per gli appassionati di musica.

Due giorni full immersion per ammirare e scoprire – e provare – le novità, i pezzi vintage da collezione e le rarità, ma anche per immergersi in esibizioni live con artisti spettacolari, masterclass, concorsi e workshop per tutte le età. La fiera è organizzata dalla squadra di Accordo – da anni prima testata online di riferimento per chitarristi e musicisti in Italia – con il patrocinio del Comune di Milano.

I protagonisti del palco. Oltre 40 volti del gotha delle sei corde. Sabato 18 novembre il pubblico potrà incontrare per esempio Giuvazza, chitarrista, produttore e autore che ha collaborato con svariati artisti come Eugenio Finardi, Levante, Max Casacci e Manuel Agnelli; il versatile session man Mattia Tedesco, che con la sua Stratocaster del 1969 ha impreziosito la musica di Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Achille Lauro, Mina e molti altri; e poi ancora Gianni Rojatti, unico opening act italiano scelto da Steve Vai e in tour col co-fondatore dei Police Stewart Copeland per due stagioni; Matteo da Ros, chitarrista dei Mellow Mood, band reggae italiana tra le più popolari nel mondo, e la cantautrice e chitarrista Alessandra Tumolillo (Sergio Cammariere, Avion Travel, Jake Sherman), ospite di “Nonstop Now” e “Bar Stella” su Rai 2 e “Viva Rai 2”.

Domenica 19 saliranno sul palco anche Osvaldo Di Dio, noto chitarrista blues e session man per Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De André; il bassista, contrabbassista e arrangiatore Federico Malaman (Elio e le Storie Tese, Antonella Ruggiero, Paolo Belli); Giorgio Mastrocola (dal 2011 chitarrista di Max Pezzali, ha collaborato con Franco Battiato, Morgan, Syria, Gianna Nannini). E poi ancora Camilla Ros (giovane icona nell’ambito punk alternative, protagonista dell’ultimo tour di Rosa Chemical) e Claudio Bazzari (session man per Fabrizio De André, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Mina, Loredana Bertè e tanti altri).

In questo contesto sabato alle ore 16 si inserisce il seminario del contrabbassista Stefano Tessadri, in arte Tex Murky, punto di riferimento per rockabilly, rock ‘n roll, country ed hillbilly. Di rilievo anche l’incontro di domenica alle ore 14 dedicato alla tecnica flatpicking. Sul palco tre assi italiani dello stile: Francesco Mosna, Matteo Splash Camera e Dino Di Giacomo, accompagnati dal basso di Icaro Gatti. Sarà il conduttore radiofonico del morning show di Virgin Radio Maurizio ‘Dr. Feelgood’ Faulisi a presentare, offrendo cenni storici dedicati alla musica bluegrass. Il frontman della band ‘Dr Feelgood And The Black Billies’ dialogherà con il trio di musicisti negli intermezzi di alcuni pezzi classici della tradizione.

Spazio giovani. Non solo i ‘big’ delle sei corde: SHG Music Show è un brand che rappresenta un popolo trasversale alle generazioni. Ed è per questo che non mancheranno gli spazi dedicati ai giovani. Formazione e didattica saranno al centro dell’evento grazie alla partecipazione di alcune tra le più note scuole di musica e di alcune cooperative a tutela dei lavoratori dello spettacolo. Grazie a queste sinergie, alcuni giovani studenti avranno l’opportunità di esibirsi accanto ai professionisti che calcheranno la scena di SHG.

Come nei guitar show a stelle e strisce. La manifestazione deve il suo nome allo spazio Second Hand Market, l’area riservata alla compravendita tra privati. È l’elemento storico di SHG Music Show, è uno spazio per chi vuole scoprire nuovi suoni, conoscere la storia di altri chitarristi o collezionisti. Nel Second Hand Market l’occasione è sempre dietro l’angolo: si può mettere in vendita il proprio strumento o scambiarlo o comprarne uno nuovo. È aperto a tutti i visitatori, senza formalità né commissioni sulle vendite.

Collezionismo e restauro con vintage vault. SHG Music Show non sarebbe lo stesso senza il suo pubblico, quell’emozione costante di fronte a magnifici strumenti che oggi è facile ammirare sullo schermo del computer, ma che solo il popolo di SHG può vedere e ascoltare dal vivo, se non addirittura suonare. La meraviglia raggiungerà livelli record di fronte alla Gibson restaurata di Alberto Radius, alla sfilata di Fender ultrasettantenni del primo anno di produzione, alle Wandrè del visionario Pioli e a tanti altri strumenti che raccontano infinite storie.

Partner dell’evento è Catawiki, portale leader in Europa per le aste di oggetti speciali, che per l’occasione lancerà un’asta di strumenti esclusivi, alcuni dei quali visibili in fiera. Una giornata ricca di contenuti accompagnata da Birra Impavida, l’artigianale italiana dall’anima internazionale e dai media partner Guitar Club Magazine, il mensile cult per i musicisti, e Rocker TV, la prima web television dedicata al mondo del rock.

Il cortile della Fondazione Stelline ospiterà i migliori street food, dove gli chef di strada prepareranno ricette gourmet dai sapori eccezionali e a prezzi convenienti. Dolci, salati e Birra Impavida saranno a disposizione di ogni palato per vivere al meglio l’esperienza SHG.