Sabato 18 novembre, il centro Equipe Logodinamica ha illuminato Milano con l’evento “Parola e Musica per raggiungere i tuoi sogni”. La serata è stata arricchita dalla presenza del Dr. Enrico Caruso, psicoterapeuta del centro, il rinomato scrittore e aforista Fabrizio Caramagna, e la celebre violinista Tania Camargo Guanieri.

L’evento è stato un’esperienza coinvolgente in cui il pubblico è stato il protagonista di una straordinaria “centrifuga emozionale”, creata dalla perfetta sintonia tra aforismi e musica.

Il Dr. Enrico Caruso, promotore dell’iniziativa, ha espresso la sua visione: “Oggi, la vera pandemia è la ‘solitudine’ o, per meglio dire, il ‘suicidio’ esistenziale. I tempi sono cambiati, i nostri giovani hanno smarrito la speranza o il coraggio di credere in un futuro. Come psicologi, è nostro compito curare il ‘trauma’ derivante da guerre, cambiamenti climatici e obiettivi non raggiunti. Con questo evento, gli aforismi di Fabrizio Caramagna e le affascinanti melodie del violino di Tania Camargo Guanieri hanno cercato di ‘bonificare’ i partecipanti dalle ansie latenti, per infondere speranza e amore verso la vita“.

Fabrizio Caramagna ha guidato la seduta collettiva sottolineando che “l’aforisma, questo sconosciuto, fa conoscere noi stessi“.

La lettura di aforismi tratti dal suo ultimo libro “Se mi guardi esisto”, edito da Mondadori, ha contribuito a creare uno stato di rilassamento, mentre Tania Camargo Guanieri ha creato un ambiente emozionale favorevole alla riflessione sull’aforisma. Le riflessioni del pubblico sono diventate le chiavi per comprendere il presente e credere nel futuro.

Il Dr. Caruso ha spiegato la scelta degli aforismi di Caramagna, sottolineando che “negli aforismi di Caramagna troviamo molte verità della cultura psicoanalitica, come ad esempio in questo aforisma ‘Il tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni’, ci troviamo dentro Jung o Bion“.

La violinista Tania Camargo Guarnieri ha evidenziato che “con la musica si arriva non solo all’inconscio, ma all’anima delle persone“, confermando il potere della musica nel toccare le corde più profonde dell’animo umano.

L’evento rappresenta la prima tappa di un tour itinerante che toccherà le città di Cremona, Bergamo e Roma, portando con sé l’energia positiva e la speranza generata dall’incontro di parole, musica e riflessione.