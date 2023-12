MILANO – Tre giorni di suoni itineranti, canti, cori, balli e molto altro nelle strade, tra i palazzi, sotto le finestre e i balconi dei residenti, ma anche in prossimità delle scuole, delle piazze e dei luoghi di aggregazione più frequentati nel Municipio 8 del Comune di Milano, per vivere “Urban Vibes” e per augurare buone feste da tutte le latitudini nel segno della musica, linguaggio universale di pace per eccellenza.

Il tutto grazie al Magic Bus, sul cui palco panoramico – da mercoledì 13 a giovedì 15 dicembre – si alterneranno on the road tre formidabili gruppi musicali, capaci di regalare emozioni e divertimento, all’insegna della partecipazione e dell’inclusione sociale: il Rejoice Gospel Choir, la Rusty Brass e la Bandakadabra.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Milano Certosa District, il quartiere al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana, e l’associazione culturale Musicamorfosi con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano.

Si partirà mercoledì 13 dicembre dal parcheggio della scuola “Trilussa” di via Graf, alle ore 15.45: sul Magic Bus, che successivamente raggiungerà Villa Scheibler, la Biblioteca di via Otranto, Villa Pizzone, Quarto Oggiaro, piazza De Roberto e la zona di via Varesina, si esibirà fino alle 19.30 il Rejoice Gospel Choir, l’ensemble diretto da oltre vent’anni dall’istrionico Gianluca Sambataro. Dotato di un’intensità espressiva davvero unica, il Rejoice Gospel Choir riesce a fare vibrare le corde dei cuori degli ascoltatori con messaggi di gioia e speranza.

Il suo repertorio si compone di suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano alle dolci linee melodiche di quello europeo, passando dagli Spiritual più commoventi e tradizionali agli Hymns, interpretati magistralmente dai numerosi solisti del coro. Negli ultimi anni, inoltre, il repertorio si è arricchito di brani di artisti pop, musical e rap, riletti in chiave Gospel con testi e arrangiamenti originali. A fine giornata verrà offerto al pubblico un aperitivo.

Giovedì 14 dicembre il Magic Bus partirà, sempre alle ore 15.45, dalle scuole di via Castellino da Castello e ospiterà a bordo la Rusty Brass, contagiosa ed esuberante street band bresciana di ottoni “arrugginiti”. Questa formazione propone ritmi funk e rock, pur non disdegnando le sonorità balcaniche e alcune spericolate incursioni nella tradizione classica, con l’ardito obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo, dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi. Nel corso del pomeriggio (fino alle 19.30) il Magic Bus si sposterà verso piazza Prealpi, il Portello, Citylife, via Mac Mahon, l’ospedale Buzzi, via Gallarate e via Sapri.

Infine, per l’ultima giornata di “Urban Vibes”, giovedì 15 dicembre appuntamento, sempre alle 15.45, alla scuola primaria Viscontini, nell’omonima via: sul palco del Magic Bus si esibirà la Bandakadabra, surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale. Per l’occasione questa “fanfara urbana”, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Goran Bregovic e più recentemente Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica), proporrà una divertente e originale interpretazione delle più famose canzone di Natale d’Oltreoceano, facendo ballare e oscillare tutti i presenti, Magic Bus incluso. Il quale, nel corso della giornata, raggiungerà i quartieri di Trenno, QT8, Gallaratese e Lampugnano, regalando “Urban Vibes”.

Afferma Veruska Mandelli, assessora alla Cultura del Municipio 8: «L’esperienza del Magic Bus è per noi un’occasione per proseguire il concetto di cultura diffusa, ovvero portare la cultura, la musica e l’arte in tutti i quartieri. Il nostro scopo è augurare Buone Feste e Buon Natale a più cittadini e cittadine possibili, raggiungendo gli anziani, i bambini nelle strutture sanitarie, suonando sotto le loro finestre, e chiunque, per motivi differenti, non potrà recarsi ai concerti o agli eventi organizzati su tutto il territorio del Municipio nel mese di dicembre. Ringraziamo il Milano Certosa District per aver sostenuto l’iniziativa con entusiasmo».

“Urban Vibes” – Municipio 8 del Comune di Milano

Mercoledì 13 dicembre, ore 15.45-19.30

THE MAGIC GOSPEL BUS

REJOICE GOSPEL CHOIR

Giovedì 14 dicembre, ore 15.45-19.30

IL MAGIC BUS D’OTTONE

RUSTY BRASS

Venerdì 15 dicembre, ore 15.45-19.30

THE SWINGING MAGIC BUS

BANDAKADABRA