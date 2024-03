Va in scena Giovedì 21 Marzo 2024 alle ore 20:30 e Venerdì 22 Marzo 2024 alle ore 11:30 e 20:30 presso il Cineteatro Stella di Milano “Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia”

Spettacolo teatrale che racconta un’Alda inedita, giovanissima, ben prima che fosse universalmente celebrata: fin dall’infanzia, dai tempi della scuola ai primi impieghi, dalla vocazione poetica alla ricerca d’un amore purché fosse autentico, dalle incomprensioni con i genitori ai primi consulti con filosofi e psichiatri, al tempo del manicomio e fino alla sera prima della sua prima apparizione televisiva.

Attraverso la narrazione della sua storia e del contesto storico in cui è cresciuta (la guerra, il fascismo, la famiglia patriarcale, l’internamento manicomiale a cavallo della rivoluzione basagliana) si intende suggerire un invito al pensiero critico, un percorso di costruzione dell’identità del singolo e di una società capace di accogliere la specificità come valore aggiunto per la comunità.

La più celebre e irriverente poetessa del Novecento italiano, grazie al suo linguaggio semplice e universale, denso di emozioni, con i suoi flussi di coscienza e le sue battute affilate, ancora ci conquista delineando contorni viscerali alle contraddizioni del nostro essere e del nostro tempo. Raccontarla significa per noi portare avanti la sua missione di mostrare a ciascuno la propria radice autentica e umanissima.

Destinatari tutti coloro che abbiano a cuore la comprensione di sé attraverso l’esempio di una figura di spicco del panorama culturale italiano contemporaneo, dotata di una personalità complessa e libera, introspettiva ed ironica, poetica, capricciosa e generosa, sempre giovane per quel suo modo unico di posare occhi di incorruttibile meraviglia tutt’intorno.

“Un Caffè con Alda Merini: l’inizio della storia” Di e con: Margherita Caravello

E con: Laura Garofoli e Piermarco Venditti

Alla chitarra: Marco Sambalotti

Regia: Margherita Caravello

Aiuto Regia: Andrea De Luca

Organizzazione: Elisa Picotti, Laura Alferi, Saverio Barbiero

In Scena a: Milano, Cineteatro Stella – Giovedì 21 marzo h 20:30 e Venerdì 22 marzo h 11:30 e 20:30

Info e prenotazioni:

391.4522243 e 329.3550022 (attivo anche su WhatsApp)

uncaffeconaldamerini.milano@gmail.com