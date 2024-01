Prodjgi, la rassegna dedicata ai giovani jazzisti italiani

MILANO – Scatterà nel primo weekend di febbraio, con una doppia anteprima in programma sabato 3 alla Reggia di Monza e domenica 4 alla Cascina Cuccagna di Milano, una nuova rassegna musicale dedicata alle giovani promesse della scena jazzistica italiana: si tratta di Prodjgi, acronimo di Promozione del jazz giovane italiano, ciclo di appuntamenti organizzati dall’associazione culturale Musicamorfosi, che si è aggiudicata il bando Siae “Per Chi Crea” ideato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i musicisti emergenti di età non superiore ai 35 anni.

Il progetto intende dare visibilità a dieci gruppi jazz e due formazioni crossover all’interno di cinque manifestazioni nazionali (Il rito del jazz a Milano; Monza Visionaria nel capoluogo brianteo; Suoni Mobili, il festival della Brianza lecchese e monzese che ogni anno conquista nuovi territori; il festival Alte Marche-Altra Musica che si svolgerà a Pesaro Capitale della Cultura 2024 e nelle aree interne delle Marche; il Tremezzina Music Festival, sulla sponda lariana del lago di Como) e nell’ambito di due kermesse internazionali (LAC in festa, a Lugano, e Jazz in Bess, organizzata dall’omonimo music club ticinese).

Prodjgi sarà, dunque, una sorta di “rassegna nelle rassegne”, un circuito virtuoso in cui, accanto alle esibizioni e alle performance dal vivo, gli organizzatori svilupperanno una serie di residenze artistiche volte a consolidare e implementare i progetti dei giovani jazzisti italiani, che saranno supportati nel loro percorso di crescita artistica e che potranno maturare esperienze, sviluppare competenze e condividere progetti, idee e scambi creativi con musicisti professionisti e affermati. Tra i talenti in ascesa selezionati c’è il Raffaele Fiengo Quartet, il primo a esibirsi nell’ambito di Prodjgi: sabato 3 febbraio, alla Reggia di Monza (ore 16, Sala degli Specchi), il giovane sassofonista Raffaele Fiengo, insieme a Thomas Umbaca (pianoforte), Enrico Palmieri (contrabbasso) e Antonio Marmora (batteria), eseguirà una serie di brani originali all’insegna del contemporary jazz, oltre a riletture di movimenti e sonate di musicisti e compositori del XX secolo quali Vincent Persichetti, Béla Bartók e Arthur Honegger, per un progetto dinamico e trasversale.

Subito dopo (ore 17) sarà la volta del trio del formidabile pianista e compositore statunitense Ethan Iverson, nome di primo piano della scena mondiale. Insieme a Thomas Morgan al contrabbasso e Kush Abadey alla batteria, Iverson presenterà in anteprima assoluta per l’Italia “Technically Acceptable”, il nuovo album, appena pubblicato per la Blue Note Records (ingresso ai due concerti 18-20 euro, prevendita on line su www.mailticket.it/manifestazione/4538/ethan-iverson-trio).

Il giorno dopo, domenica 4 febbraio, il trio di Ethan Iverson (ore 17, ingresso 22-25 euro, incluso l’aperitivo con Hugo, ai fiori di sambuco, prosecco e soda e decorato con un twist di limone e menta fresca, il signature cocktail di St-Germain; prevendita on line su www.mailticket.it/manifestazione/4638/ethan-iverson-trio) e il quartetto di Raffaele Fiengo (ore 19.30 e 21.30, ingresso libero) si esibiranno al Cuccagna Jazz Cub di Milano, presso il ristorante un posto a Milano, in Cascina Cuccagna.

Dopo la recente residenza artistica al Village Vanguard di New York, Ethan Iverson, cofondatore dell’acclamata formazione The Bad Plus (poi abbandonata), è ora impegnato in un lungo tour europeo prima di fare ritorno negli States. “Technically Acceptable” è un progetto di ampio respiro e pieno di colpi di scena, che vede Iverson al timone di due diversi trii (al contrabbasso e alla batteria si alternano, infatti, i tandem Thomas Morgan/Kush Abadey e Simón Willson/Vinnie Sperrazza). Questo nuovo lavoro, il secondo per l’etichetta Blue Note a due anni di distanza dal fortunato “Every Note Is True”, racchiude inediti e sorprendenti brani originali e nuove imprevedibili versioni di classici assai diversi fra loro come “Killing Me Softly With His Song” di Roberta Flack e “’Round Midnight” di Thelonious Monk, quest’ultima con l’ulteriore apporto Rob Schwimmer al theremin. L’album si conclude con un’inedita Sonata per pianoforte di Iverson.

Originario di Minneapolis, classe 1973, Iverson è molto richiesto sia nell’ambito dell’avanguardia sia in quello mainstream e negli anni scorsi si è distinto, in particolare, per il suo lavoro insieme al contrabbassista Reid Anderson e al batterista Dave King con il trio The Bad Plus, gruppo che ha riscosso notevoli consensi in tutto il mondo. Attivo sia in campo jazzistico sia in quello classico, ha studiato con Fred Hersch e Sophia Rosoff e ha collaborato, in vari contesti e in diversi ambiti artistici, con musicisti del calibro di Dave Douglas, Billy Hart, Dewey Redman, Charlie Haden, Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Ron Carter, Larry Grenadier e Jack DeJohnette (questi ultimi due hanno formato la sezione ritmica del disco “Every Note Is True”).

Dopo la doppia anteprima di inizio mese, Prodjgi continuerà fino al prossimo autunno con tantissime date. Le più vicine, in ordine temporale, sono quelle programmate in febbraio, sempre in Cascina Cuccagna, a Milano: martedì 6 febbraio riflettori puntati sull’Antigua Duo, protagoniste la chitarrista Clara Miraglia e la contrabbassista Margherita Carbonell con un progetto dedicato al grande e compianto Jim Hall; poi sarà, di nuovo, in scena il quartetto di Raffaele Fiengo per tre settimane consecutive (martedì 13, 20 e 27 febbraio).

Anteprima di “Prodjgi – Per Chi Crea”

Sabato 3 febbraio 2024

Sala degli Specchi della Reggia di Monza. h 16.00 Raffaele Fiengo quartet

Raffaele Fiengo, sax

Thomas Umbaca, pianoforte.

Enrico Palmieri, contrabbasso.

Antonio Marmora, batteria.

h 17.00 Ethan Iverson trio

Ethan Iverson, pianoforte

Thomas Morgan, contrabbasso.

Kush Abadey, batteria.

Ingresso: 18-20 euro + prevendita; acquisti on line: www.mailticket.it/manifestazione/4538/ethan-iverson-trio

Domenica 4 febbraio

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.

h 17.00, Ethan Iverson trio

Ethan Iverson, pianoforte.

Thomas Morgan, contrabbasso.

Kush Abadey, batteria.

Concerto con degustazione di Hugo, il signature cocktail di St-Germain.

Ingresso: 22-25 euro + prevendita; acquisti on line: www.mailticket.it/manifestazione/4638/ethan-iverson-trio

h 19.30 e h 21.30 Raffaele Fiengo quartet

Raffaele Fiengo, sax.

Thomas Umbaca, pianoforte.

Enrico Palmieri, contrabbasso.

Antonio Marmora, batteria.

Ingresso libero.

Martedì 6 febbraio h 19.30 e h. 21.30

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano. Ingresso libero.

Prodigj/Il rito del jazz

Antigua Duo – La vita eterna di Jim Hall

Clara Miraglia, chitarra.

Margherita Carbonell, contrabbasso.

Martedì 13, 20 e 27 febbraio h 19.30 e 21.30

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano. Ingresso libero.

Prodigj/Il rito del jazz

Raffaele Fiengo quartet

Raffaele Fiengo, sax.

Thomas Umbaca, pianoforte.

Enrico Palmieri, contrabbasso.

Antonio Marmora, batteria.