AmCham Italy – Intermodalità e Smart Cities: il futuro della mobilità

AmCham Italy – Associazione senza scopro di lucro affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense – organizza il 31 gennaio alle ore 17:30 presso la sede di Boston Consulting Group, in collaborazione con Boston Consulting Group, Equinix e Intesa Sanpaolo, il primo appuntamento del 2024 del ciclo di incontri dal titolo “Walk The Talk.

Conversations with inspiring leaders” giunto alla sua quarte edizione. Dedicato al futuro della mobilità, il convegno sarà occasione per comprendere quali siano le principali applicazioni di mobilità nelle smart cities e le loro prospettive di crescita. Quali dimensioni rendono una città «smart» e quali sono gli esempi più virtuosi di smart city nel mondo, le strategie collaborative più diffuse nel contesto della mobilità per la smart city e le iniziative più promettenti.

“Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiungerà 9,8 miliardi di abitanti entro il 2050. Questa crescita avverrà principalmente nelle aree urbane: si stima infatti che entro lo stesso anno 2,5 miliardi di persone si trasferiranno da zone rurali in zone urbane – dichiara Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham Italy –

In risposta a questo fenomeno sta nascendo il concetto di «smart city», un nuovo modello di città per rendere più efficiente e sostenibile la mobilità urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle città del futuro, perché siano sempre più intelligenti, la mobilità dovrà rispondere a nuovi bisogni dei cittadini, a esigenze di sostenibilità ambientale e a criteri di efficienza ed intermodalità. Pertanto, la smart city rappresenta un’opportunità per aziende leader ed emergenti per ripensare la mobilità urbana e adattare i modelli di business esistenti a un mercato in profondo cambiamento”.

L’evento si aprirà con i saluti introduttivi di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano.

Successivamente interverranno Emmanuel Becker, Managing Director Equinix; Andrea Chiappetta,

Principal Boston Consulting Group; Andrea Gibelli, Presidente e CEO FNM; Geronimo La Russa, Presidente ACI Infomobility; Alessandro Lega, Managing Director Legal South Europe e Presidente CdA FedEx Italy; Gianmarco Lucchini, Managing Director AECOM Italy, moderati dalla giornalista Camilla Conti.