Virtù civiche. Con questa definizione apparentemente poco moderna sono stati premiati con il “Panettone d’oro” undici cittadini di Milano che si sono distinti per il loro impegno a favore di chi ha meno.

Si tratta di un premio di cui è parte attiva Assoedilizia (con Comieco, Amici di Milano, Associazione SAO, CSV Milano, City Angels e Legambiente) e che ha visto alternarsi sul palco del Teatro Franco Parenti di via Pierlombardo (ospitati dalla direttrice Andrée Ruth Shammah) molte persone che hanno concretamente messo a disposizione della città il loro tempo e le loro competenze per rendere Milano e i centri della Città Metropolitana davvero migliori.

L’evento è stato animato da un dialogo sul civismo tra Giangiacomo Schiavi, Presidente della Giuria del Premio e giornalista del Corriere della Sera e Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera. Sono intervenuti anche il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore di Milano Giuseppe Petronzi e i comandanti provinciali di Carabinieri Pierluigi Solazzo e della Guardia di Finanza Francesco Mazzotta.

Prima a essere chiamata per ricevere il premio è stata una giovanissima ragazza, Alessandra (nome di fantasia) che ha saputo cogliere la silenziosa richiesta d’aiuto (con il gesto antiviolenza della mano chiusa a pugno sul pollice) di una giovane nel fast food dove si trovava con un uomo di cui aveva paura.

Grazie al rapido intervento di Alessandra la polizia è intervenuta subito. “Lo rifarei senza problemi” – ha detto la ragazza, applaudita con affetto da una platea affollatissima. Un riconoscimento speciale è andato all’ex prefetto di Milano, Renato Saccone, che ha saputo dedicare alla città il suo impegno generoso anche per restituire ai milanesi il parco di Rogoredo, un tempo teatro di spaccio do droga e violenze.

Il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, e sua figlia Giulia Colombo Clerici Simontacchi sono intervenuti per premiare personalmente Marina Anzani, che restaurato gratuitamente il patrimonio artistico della chiesa di San Michele Arcangelo a Precotto, Massimo Pozzi, che da oltre vent’anni, si impegna in iniziative di volontariato e progetti sociali dedicati alla valorizzazione e alla riscoperta di una memoria identitaria di Quarto Oggiaro, l’A.S.S.I. Gulliver che da sostiene le persone colpite da malattie genetiche rare (sindromi di Sotos e di Malan), il Centro Italiano femminile Aps, donne che a Corbetta sostengono le persone fragili e disabili con i loro corsi di cucina cucito e sartoria per renderle autonome e presenti con dignità nel tessuto sociale, l’Auser di Novate Milanese che aiuta gli anziani a non isolarsi e conta 1.100 volontari attivi, e i gruppi di Suor Anna, che da 15 anni è volontaria nel carcere di San Vittore per creare nuovi percorsi vita per i detenuti e aiutarli a rifondare le loro relazioni umane.

Insieme a loro sono stati premiati personalità del calibro di Joanna Borella, prima bambina straniera adottata in Italia e che oggi è conosciuta da tutti come “Mister Jo” grazie al suo impegno come allenatrice dell’associazione Bimbe nel Pallone, Massimo Pozzi impegnato a Quarto Oggiaro in iniziative di volontariato e progetti sociali, Luciano Vacca per aver realizzato la biblioteca di condominio Aler Falcone e Borsellino, elemento fondamentale per interrompere le attività criminali di alcuni inquilini del palazzo.<

Con loro hanno ricevuto riconoscimenti anche Paolo Prota Giurleo, Paola Cavanna, Piero Oldani, Vitaliano Bonacina, il cantautore Fabio Treves e Marco Pedrini, fondatore di Anfass, che ha commosso profondamente la platea ricordando che nella pur civile Milano il Comune non si è ancora provveduto ai disabili che restano senza genitori e sono condannati alla solitudine all’abbandono.

E ancora hanno meritato riconoscimenti e riconoscenza altre realtà e associazioni che contribuiscono in modi diversi, a diffondere un esemplare comportamento civico nel tessuto urbano: Associazione Genitori Wolf Ferrari e Toscanini Aps, Compagnia Della Polenta, CoriMilano per le periferie, FioreCheRide Società Cooperativa Sociale Ets, Volontari Cava Ongari, Il Diciotto, Il Balzo Aps, Dal bullo al bullone, Volontari Del Giardino BING a Greco, Un Tesoro per tutti Aps.

L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, Re Panettone, Vergani, IIS Lagrange, DOCG Moscato D’Asti e ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano e della Città metropolitana di Milano.