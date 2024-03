“La Gio’s Zumba Show” della Croce Rossa Italiana

Bollate, 12 Marzo 2024 – Il 7 aprile, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano, Comitato di Groane insieme a La Casa delle Donne – Gli Occhi di Mafalda e il Centro Antiviolenza Hara di Rho e Bollate sono lieti di annunciare l’organizzazione di una Master di Zumba dedicata a ricordare Giordana Migliorini, “La Gio’s Zumba Show” , un’iniziativa volta a raccogliere fondi ogni anno per una causa diversa. Quest’anno i fondi verranno devoluti al contrasto della violenza di genere.

L’evento, che si terrà presso la Palestra Scolastica di Via Galimberti a partire dalle 9:45, vedrà la partecipazione di 9 ZIN (insegnanti di Zumba) provenienti da diverse zone, ognuno con il proprio stile e la propria musica, unendosi per sostenere questa nobile causa.

La Master di Zumba, oltre a celebrare la memoria di Giordana Migliorini, quest’anno avrà come obiettivo principale la raccolta di fondi per attività di contrasto alla violenza di genere. La speranza è che questo diventi un appuntamento annuale per fare del bene ballando.

Per partecipare, è possibile registrarsi compilando il modulo disponibile al seguente link https://forms.gle/GoM4RsVTUby6TzBq6. La quota partecipativa è di 10€ e potrà essere versata direttamente il giorno della manifestazione.

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di fucsia. Invitiamo tutti coloro che hanno conosciuto La Gio e/o che sono sensibili a questa importante causa a unirsi a noi il 7 aprile per una giornata all’insegna della solidarietà e della zumba! Per ulteriori informazioni visitate www.cripaderno.it oppure mandate un messaggio al 333- 8323100 o una mail a comunicazione@cripaderno.it.

“Centro Antiviolenza Hara” di Rho e Bollate sosterranno il progetto Seconda Stella, Il domani possibile, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che rappresenta un’importante iniziativa finalizzata a sostenere l’autonomia delle donne che hanno subito violenza.

Attraverso la creazione di due alloggi dedicati, offrono uno spazio sicuro e accogliente per avviare percorsi di autonomia abitativa, consentendo alle donne di ricostruire le proprie vite in un ambiente protetto e solidale.

Inoltre, fornisce un tutoraggio educativo per affiancare le donne nei percorsi di autonomia, supportando nella ricerca attiva del lavoro, nell’educazione finanziaria e nel reinserimento nella rete sociale.

Collaborano attivamente anche con gli sportelli antiviolenza, offrendo il nostro sostegno per garantire un’assistenza completa e efficace alle donne che ne hanno bisogno.

L’associazione “Gli Occhi di Mafalda” nasce circa 10 anni fa da un gruppo di amici che desiderano affrontare pubblicamente tematiche sociali e culturali attraverso presentazione di libri, incontri pubblici, attività di sostegno ad Associazioni che operano in Cambogia, in Afghanistan e in Tanzania e momenti ludici e musicali.

Da cinque anni all’Associazione è stata assegnata, dal Comune di Bollate, una sede denominata “La casa delle donne” che ha permesso di concretizzare la parte del progetto destinato soprattutto alle donne.

È quindi iniziata la produzione di oggetti fatti completamente a mano dalle Socie: coperte che vengono donate alle Associazioni che si occupano di persone senzatetto e bijoux e addobbi natalizi in lana e cotone per l’autofinanziamento.

Contemporaneamente sono iniziati i corsi di italiano per le donne, tuttora in corso, che hanno portato 15 donne al raggiungimento della certificazione A2; è stato un altro passo importante a sostegno delle persone, perché noi pensiamo che sostenere una donna significhi sostenere tutta la sua famiglia.