Lombardiadi Paderno Dugnano

Milano, 15 settembre 2023 – Domenica 1 Ottobre 2023, presso l’istituto superiore C.E. Gadda di Paderno Dugnano, andrà in scena la seconda edizione delle Lombardiadi, evento rivolto ai Giovani CRI di Regione Lombardia. L’obiettivo della manifestazione, che vuole essere un momento di festa e di partecipazione quali erano le Olimpiadi ad Atene, permetterà ai volontari under 32 degli 87 comitati lombardi di conoscersi, creando sinergia e collaborazione.

Partecipazione ed esperienze

All’evento Lombardiadi di CRI parteciperanno un minimo di 350 persone, suddivise tra staff e concorrenti. Questi ultimi saranno divisi su 24 squadre che si sfideranno su 5 prove relative ad ambiti in cui Croce Rossa si impegna: la salute, il sociale, il diritto internazionale umanitario, i cambiamenti climatici e la comunicazione efficace. Durante l’evento sarà anche allestito uno spazio espositivo in cui volontari specializzati nei diversi settori condivideranno le proprie esperienze con i ragazzi.

Conoscenza e divertimento

La giornata di Domenica 1 Ottobre sarà anche l’occasione per far conoscere le numerose attività che Croce Rossa Italiana propone e organizza, in modo tale che le nuove leve si sentano coinvolte e siano pienamente consapevoli delle potenzialità dell’associazione di cui fanno parte. In ultimo, ma sicuramente non per importanza, lo scopo dell’evento è anche il divertimento e il piacere di stare bene insieme. Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia, quale organizzatore, è certo che questo evento sia, per il secondo anno consecutivo, un momento di condivisione ed entusiasmo per tutti i giovani volontari