L’ode alla donna di Daniel Salvi arriva a Nerviano

Dopo il successo della prima edizione nel cuore di Milano e la successiva versione digitale nel Metaverso, arriva dal 1 al 7 maggio 2024 nella Sala Bergognone a Nerviano la nuova edizione di “Dee & Muse”, la mostra itinerante di Daniel Salvi, artista innovatore con sede a Nerviano ma dall’esperienza internazionale, fra i primi ad integrare l’intelligenza artificiale al proprio processo creativo per creare esperienze multisensoriali.

Gli sguardi intensi delle misteriose “dee”, protagoniste delle opere dall’artista aprono una porta per un mondo onirico e meditativo – fra il surreale e l’iper-reale – in cui poter entrare in maniera ancora più immersiva, attraverso un’esperienza olfattiva con dei profumi originali creati per ciascuno dei quadri.

Di ogni opera esiste una sola copia al mondo: l’artista riesce così a permettere che l’incontro fra l’osservatore e la “dea” rimanga esclusivo e immerso nel “qui e nell’ora”, come se si incontrasse una persona reale.

Il luogo di questa unione fra mondi sarà anche il punto di convergenza tra passato e presente: la mostra di Daniel Salvi infatti si terrà in Sala Bergognone del Comune di Nerviano, che trae il proprio nome dall’artista rinascimentale che ne ideò la pala d’altare, ora conservata a Brera. Qui, la copia della celebre opera del Bergognone dialogherà idealmente con le immagini di Salvi, aprendo approfondimenti affascinanti sul tema della rappresentazione del Divino e del Femminile.

Proprio questo argomento sarà centrale durante l’inaugurazione del 1 maggio, alle ore 21, durante la quale l’artista parlerà dell’arte di ieri e di oggi, unendo il mondo di Bergognone a quello dell’attualità e dell’intelligenza artificiale.

I partecipanti all’evento potranno infine essere guidati in una mostra dedicata con l’artista, ed entrare nei mondi delle “Dee & Muse” attraverso l’esperienza olfattiva inclusa nella mostra multisensoriale.

La mostra sarà un’opportunità per la cittadinanza e i visitatori di lasciarsi trasportare in mondi misteriosi e scoprire nel processo qualcosa di più su se stessi. L’entrata è gratuita.