Le iniziative di commemorazione per il 31° anniversario dell’attentato in Via Palestro

Milano, 25 luglio 2024 – Sabato 27 luglio, giorno del 31° anniversario, la città ricorderà le vittime dell’attentato mafioso che colpì il Padiglione d’Arte Contemporanea. Alle ore 9:30 in via Palestro, all’altezza del luogo in cui esplose la Fiat Uno carica di tritolo, avrà luogo la cerimonia di commemorazione alla presenza delle autorità.

Con la deposizione delle corone sotto la targa posta dove avvenne la strage, cui seguiranno gli interventi istituzionali, sarà onorata la memoria dei vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, accorsi sul posto poco prima della deflagrazione; dell’agente di Polizia locale, Angelo Ferrari che scorto il fumo uscire dall’auto aveva chiesto l’intervento del 112; di Moussafir Driss, senza fissa dimora di origine marocchina, colpito a morte da una lamiera mentre dormiva su una panchina.

La commemorazione proseguirà nella serata di sabato 27 luglio con altri due momenti: alle ore 21:30 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milano, in via Benedetto Marcello, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio delle vittime. Alle ore 22:30, in via Palestro 16, avrà luogo un successivo momento di memoria, in collaborazione con Libera Milano, che sarà concluso alle ore 23:14 dal suono delle sirene dei mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale che accompagneranno il minuto di raccoglimento nell’ora esatta in cui l’autobomba fu fatta esplodere uccidendo quanti erano già accorsi sul posto e distruggendo una parte del Padiglione di Arte Contemporanea della Galleria d’Arte Moderna.

Agli eventi di commemorazione parteciperà l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli.

