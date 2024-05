La cinisellese Fiorenza Valenti in mostra in villa Ghirlanda

29 maggio 2024 – Un percorso espositivo per ripercorrere la carriera artistica di Fiorenza Valenti, artista cinisellese dall’ampio percorso artistico che vanta mostre personali e collettive in Italia e all’estero. “Tra cielo, terra e mare. Passaggio nel tempo” è il titolo dell’antologica che si inaugura sabato 1 giugno, alle ore 17.00 in sala dei Paesaggi di villa Ghirlanda Silva. La mostra rimarrà poi aperta fino al 15 giugno nelle sale delle Quadrerie.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle giornate di “Appuntamento in giardino”, promosse da APGI, una manifestazione che ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

A cura di: Comune di Cinisello Balsamo e ReGiS.

Le opere della Valenti sono un tesoro prezioso, apprezzate in importanti rassegne d’arte nazionali e internazionali. Da ricordare anche i murales per eventi artistici di alto rilievo. Alcune sue creazioni, infine, si trovano presso musei, raccolte pubbliche, collezioni private e persino in alcune sedi del Comune, dono dell’artista stessa all’Amministrazione. Non mancano le recensioni di noti esponenti del mondo dell’arte e della cultura.

Vittorio Sgarbi ha detto di lei:

“Va notata un’innegabile coerenza nell’iter che ha portato Fiorenza Valenti ad approdare ai recenti esiti astratti, secondo un processo di graduale dissolvimento della figurazione che ha corrisposto ad un’evidente spiritualizzazione del suo discorso artistico. Se prima la Valenti non sembrava poter fare a meno della forma “sive natura” come oggetto obbligato delle sue riflessioni, anche quando veniva reinventata da segni vigorosi e colori densamente espressivi che componevano sintesi di grande concentrazione grafica, dopo ha preferito trascenderla, superarla nella precarietà dell’apparenza per evidenziare in essa la sostanza che la sottende. Se prima la fisicità del corpo riusciva comunque ad affermare la propria presenza, ora è lo spirito dell’universo il grande protagonista delle pitture di Fiorenza Valenti….”

Per visitare la mostra di Fiorenza Valenti:

Da martedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30; la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

Ingresso libero e gratuito.

Info: cultura@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Tel.: 02-66023813