Al via la rassegna Libro mosso: 4 booktrailer partecipativi raccontano il quartiere di via Padova, attraverso il libro e la lettura

Raccontare uno spaccato di città, attraverso le letture e i racconti della gente che ci abita. È quello che è successo attorno a via Padova, un quartiere complesso e in via di trasformazione anche grazie alla nascita di mosso, un laboratorio di cittadinanza dinamico. Il progetto ha coinvolto l’associazione “Bellarquà” che organizza eventi di socialità nella via omonima e i gruppi di lettura “La Banda del Book” della Biblioteca di Crescenzago e “Il tè delle cinque” della Casa della Carità che, attraverso grandi classici come “Le avventure di Huckleberry Finn”, hanno raccontato la propria esperienza di lettura, con il filtro di una quotidianità non sempre semplice.

I video vedono protagonisti anche i bambini della scuola del parco Trotter, che hanno invece partecipato a letture condivise di “Silent Book”. Si tratta di “libri ponte”, solo illustrati e senza parole, che possono essere compresi e raccontati al di là delle barriere linguistiche, tipiche di un quartiere multietnico.

I video sono stati realizzati da oltre 25 ragazzi che frequentano i centri diurni “Astrolabio” e “Cassiopea” e da adolescenti del quartiere che hanno partecipato a un percorso formativo sull’audiovisivo promosso da Cinevan.

I video racconti verranno proiettati insieme a un film, nelle quattro serate di cinema all’aperto in programma:

11 giugno proiezione del booktrailer de “L’onda” di Suzy Lee e a seguire il film di animazione “I Croods”.

18 giugno proiezione del booktrailer de “L’ombra” della stessa autrice e il film “Maleficent”.

25 giugno proiezione del booktrailer “Le avventure di Huckleberry Finn” e il film “In viaggio verso un sogno”

2 luglio proiezione di booktrailer e film a sorpresa sulla terrazza di mosso.

Tutte le proiezioni saranno alle ore 21.30 presso i giardini di Mosso, via Angelo Mosso 3, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.