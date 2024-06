Un vero e proprio flash mob con oltre 100 donne danzanti, per promuovere la conoscenza di alcuni luoghi storici della città tra via de Amicis e le colonne di San Lorenzo. È questa la proposta del progetto “Eva nelle corti, esplorazioni in danza tra luoghi antichi e labirinti dell’anima”

Milano 17 giugno 2024 – Domenica 23 giugno alle ore 18 le Colonne di San Lorenzo si coloreranno di rosso, come le vesti delle 100 danzatrici che daranno il via a un vero e proprio tour culturale che proseguirà per tutta via de Amicis.

Dopo una lettura tratta da “Le città invisibili” di Italo Calvino e improvvisazioni coreografiche a tema, partirà l’itinerario danzante condotto da una guida narratrice che, in un’atmosfera teatrale, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di luoghi simbolo della zona.

La prima tappa sarà alle 18.30 presso Spazio de Amicis, sede di un anfiteatro romano, di musei e di uno dei circoli più antichi della storia milanese. Qui proseguiranno le letture e le esibizioni di danza intuitiva ispirate al rapporto tra l’individuo e la città, alla base dell’opera calviniana, dirette da Anastasia Francaviglia.

Alle 19 la voce narrante condurrà il pubblico attraverso 4 brevi performance teatrali: “Divina Commedia”, il capolavoro dantesco nelle suggestioni fusion di Francesca Pedretti. “Una parte di me, una parte di te”, performance multimediale di danza persiana contemporanea di Aram Ghasemy. “Labirintica”, Teatrodanza e Danza Contemporanea di Danila Massara. “Quando lei appare”, danze Orientali e Fusion a cura di Eli Sias e Francesca Pedretti, in collaborazione con Teatro Trebbo.

Alle 21 il corteo di pubblico e danzatrici proseguirà verso l’ingresso dell’anfiteatro romano, dove si terrà la performance di Danza Duende “Densità”, a cura delle Ondakinidi Alessandra Centonze. L’iniziativa si concluderà con la “Eva nelle corti, gala finale”, una festa con danze celebrative e servizio buffet.

Direzione artistica dell’evento di Alessandra Centonze.