Annunciato il programma dell’estate milanese 2024

Milano, 20 giugno 2024 – Prende il via domani, venerdì 21 giugno, il programma di “Milano è Viva nei Quartieri”, progetto finanziato dal Ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano – Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali della città metropolitana per l’estate milanese 2024.

Il finanziamento complessivo di 1.147.927,80 euro è stato assegnato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal bando, per il sostegno di otto festival di spettacolo – uno per ogni Municipio, escluso il Municipio 1 – e di ventisei rassegne ed eventi diffusi di spettacolo live, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 31 ottobre 2024.

Oltre 900 gli appuntamenti in programma in tutti i Municipi, con prevalenza nei quartieri più periferici, tra i quali Baggio, Rogoredo, Stadera, Barona, Greco, Lambrate, Quarto Oggiaro, Chiaravalle, Ortica, Casoretto.

Ventisei sono invece le rassegne e i progetti che hanno ottenuto finanziamenti minori, anch’essi dislocati in tutti i Municipi da giugno a ottobre e dedicati a musica, danza, teatro, performance, laboratori e attività di aggregazione e di inclusione sociale (l’elenco in allegato).

La vivacità culturale della città durante la prossima estate sarà arricchita anche grazie ai festival e alle varie rassegne che il Comune di Milano produce o sostiene, ospitandole in diversi luoghi e spazi civici.

Parte infatti domani, venerdì 21 giugno, in occasione della Festa Internazionale della Musica, la nuova stagione di “Estate al Castello”, la rassegna di spettacoli live promossa e coordinata dal Comune di Milano nell’ambito del palinsesto “Milano è Viva”, anche quest’anno sul palco del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con 71 spettacoli live, dal 21 giugno all’8 settembre. A inaugurare la rassegna sarà il concerto di Ariete, classe 2002 e rivelazione sanremese del 2023; a chiuderla le cantautrici Cristina Donà e Margherita Vicario.

La rassegna anche quest’anno può contare su una platea di 2300 posti, che ha permesso di inserire in programma nomi di grande prestigio e richiamo dal mondo musicale italiano e internazionale come Ariete, Venerus, Margherita Vicario, Calexico, The Cinematic Orchestra, Tullio De Piscopo, Yves Tumor, Marlene Kuntz, Dente, Daniele Silvestri e Cristina Donà ma anche dal mondo della divulgazione scientifica, narrativa e comica come Mario Calabresi, Massimo Recalcati, Alessandro Bergonzoni, Arianna Porcelli Sofanov e Sabina Guzzanti.

Nella Corte d’Onore della Biblioteca Sormani torna per il quinto anno anche la rassegna “Menotti in Sormani” (1°-30 luglio), un viaggio tra i linguaggi e le diverse maniere di fare spettacolo fra teatro musicale, impegno civile, teatro di narrazione e comicità d’autore. Apre il 1° luglio Paolo Rossi con “Una seratona”, poi spazio a Bertolino, Leonardo Manera, Omar Pedrini e molti altri. Chiusura con lo spettacolo del Teatro del Battito “La notte in cui morirono i Beatles”. Due i progetti speciali: uno dedicato a Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte, e l’altro a Tiziano Terzani.