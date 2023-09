Torna Flora et Decora a Milano: il connubio perfetto tra il florovivaismo e l’artigianato si prepara ad affascinare il pubblico milanese nella sua sedicesima edizione. L’evento si svolgerà nei suggestivi giardini di CityLife dal venerdì 13 alla domenica 15 ottobre, con accesso libero durante le prime due giornate fino alle 20 e fino alle 19 nella giornata finale. Questa edizione promette di stupire con piante rare e una vasta gamma di magnifici cespugli di rose.

L’intero evento ruota attorno al tema “your green life in the city”, evidenziando il ruolo cruciale del verde nelle nostre vite urbane sempre più frenetiche. Flora et Decora ospiterà espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia, trasformando i giardini di CityLife in un’oasi di bellezza e ispirazione. L’evento è diviso in due sezioni distintive: Flora, dedicata al mondo del florovivaismo, e Decora, che mette in mostra una vasta selezione di artigiani talentuosi.

Una delle novità più significative di quest’anno è la spettacolare ambientazione immersa nel verde. A ottobre, la fiera sarà ospitata in un nuovo spazio espositivo, all’interno di un vasto prato di ben 6.000 metri quadrati all’interno di CityLife. Questo cambio di location promette di aggiungere un tocco di freschezza e di creare un’atmosfera ancora più suggestiva per i visitatori.

Oltre alla bellezza delle piante e alle creazioni artigianali, Flora et Decora rimane fedele al suo impegno sociale. Questo evento è anche un’opportunità per sostenere alcune collaborazioni benefiche e rafforzare i legami nella comunità. È un modo per dimostrare che la bellezza della natura e dell’arte possono anche essere un veicolo per il bene comune.

In sintesi, Flora et Decora è pronto a incantare nuovamente Milano con la sua sedicesima edizione, portando piante rare e opere d’arte artigianali in una cornice verde e rilassante. Un evento che celebra la bellezza, la creatività e l’impegno sociale, rappresentando un appuntamento imperdibile per gli amanti del verde e dell’artigianato. Non resta che segnare le date nel calendario e prepararsi a vivere un’esperienza straordinaria.