MuBAJ. Aperture estive straordinarie ogni mercoledì su prenotazione. Disponibili prati per pic-nic e svago

Milano, 2 luglio 2024 – Da domani, mercoledì 3 luglio, e per tutta l’estate, MuBAJ, il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ propone visite guidate per adulti di un’ora circa e laboratori per famiglie e bambini ogni mercoledì di luglio e di agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con prenotazione obbligatoria.

Sempre mercoledì è possibile, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, visitare liberamente le serre e gli ombrai di Comunemente Verde o prenotare visite guidate di gruppo e anche godersi un pic-nic su uno dei prati del Museo.

Da settembre le aperture museali torneranno al sabato e i mercoledì saranno di nuovo dedicati ai corsi di botanica e giardinaggio ‘Dal davanzale alla città’.

Le prenotazioni si effettuano via mail scrivendo a: museo.botanico@comune.milano.it