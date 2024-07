I Fool Arcana a Legnano per JAZZaltro Giovani

L’ultimo concerto del mese della rassegna “JAZZaltro Giovani”, organizzata da Abeat Records con il sostegno del Ministero della Cultura e della Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, che ha l’obiettivo di lanciare e valorizzare i musicisti Under 35, è in programma martedì 30 luglio al Castello Visconteo di Legnano (Mi), in piazza della Concordia 1, quando saranno di scena i Fool Arcana, formazione guidata dai talentuosi Cecilia Barra (voce e chitarra) e Riccardo Oliva (basso) e completata da Gianluca Pellerito (batteria), Fabio Visocchi (tastiere) e Riccardo Sala (sax tenore). Il live inizierà alle ore 21.30 e, come sempre, l’ingresso sarà libero con libera donazione (in caso di pioggia il concerto sarà spostato in Sala Ratti).

Creativi e dinamici, i componenti del gruppo mescolano i diversi generi della black music e li spingono oltre il loro limite, alla ricerca di un sound unico e personale. A Legnano i Fool Arcana, che si sono già esibiti nei maggiori festival italiani (tra i quali JazzMI, Fano Jazz, Festivalle e Uno Jazz & Blues) presenteranno “Picaresque”, il loro album d’esordio, scritto, arrangiato e prodotto da Riccardo Oliva e da Cecilia Barra. Il progetto nasce dalla necessità di esprimersi fondendo i generi più amati dai due: otto brani, ciascuno di un colore diverso dall’altro, che rappresentano l’incontro delle loro due anime musicali, dove il neo-soul e il jazz incontrano l’R&B contemporaneo e il funk, con un tocco di hip-hop. I suoni degli strumenti tradizionali si mescolano ai suoni e alla strumentazione elettronica, tenendo sempre un occhio sul futuro.

Ph: Ilaria Rosso