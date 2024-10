Abilmente Milano, in arrivo il weekend più creativo d’autunno

Milano, 22 ottobre 2024 – Moda fai-da-te, illustrazione, bigiotteria e riciclo creativo. E ancora, legatoria artigianale, ricamo e cucito, scrapbooking, home decor. L’appuntamento più creativo dell’autunno torna a Milano per quattro giorni di full immersion con il Do It Yourself: Abilmente, il Salone delle Idee Creative di IEG – Italian Exhibition Group, sarà al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, da giovedì 24 a domenica 27 ottobre.

L’arte di apprendere l’arte

La manifestazione, giunta all’ultimo degli otto appuntamenti del 2024 tra Milano, Torino, Roma e Vicenza, accoglierà la community di crafter di ogni età tra centinaia di corsi e laboratori, professionisti ed esperti di creatività e oltre 110 espositori specializzati in prodotti e strumenti per la creatività, con una ricca proposta di workshop che crea un vero percorso esperienziale. Al Superstudio Maxi sono centinaia i laboratori in programma dove esperti e semplici curiosi di tutte le età possono mettersi alla prova con laboratori adatti al proprio livello per portarsi a casa un oggetto unico e irripetibile fatto con le proprie mani.

La “strada” più amata dai creativi

Consigli, tendenze, spunti e nuovi incontri, ma anche lezioni, tecniche, idee regalo: tutto questo si può trovare nella Via delle Idee, una delle aree iconiche della manifestazione, con tantissimi crafter da tutta Italia. Ad animare gli spazi del Superstudio Maxi, saranno presenti gli oggetti di arredo iper-decorati di Art Dgs, i buffi pupazzi di Atelier Ali, i gioielli tessili di Bijoux Petronille, la sartoria artigianale di Equilibrium, e ancora, i bijoux con figurine in miniatura di Gioie Lillipuziane, l’uncinetto di Il Filo Racconta…, la bigiotteria con materiali di recupero di Le Fou Bijoux e tante altre ispirazioni.

Le novità presenti ad Abilmente Milano

Un’academy con gli esperti della fantasia

Tra le novità presenti ad Abilmente Milano, i corsi di Abilmente Academy, organizzati da professionisti di particolari tecniche manuali e pensate per un numero ristretto di partecipanti. Tra le proposte di Abilmente Milano, i corsi dell’artista Naomi Vona per imparare a creare pattern astratti, trasformare fotografie di moda in manifesti di protesta e creare album di famiglia immaginari sovrapponendo fotografie e disegno. In fiera anche le lezioni di acquerello di Simona Candido, in arte Misspeppi, e i corsi di Francesca Panizzi, aka Gimemacramé, per creare con il macramè una pochette a polso.