Milano, 26 settembre 2024 – A Milano si torna a camminare insieme. Un messaggio di salute che è stato lanciato durante “Passi Green per la Salute”, il terzo raduno dei Gruppi di Cammino della ATS della Città metropolitana di Milano che si è tenuto stamattina al Parco Sempione, organizzato da ATS in collaborazione con il Comune di Milano e i Walking Leader dei Gruppi di Cammino provenienti dal territorio. L’evento rientra nella manifestazione Milano Green Week 2024.

In pratica, si è trattato di una camminata collettiva, aperta a tutti i cittadini – milanesi e non – per promuovere la salute, la tutela dell’ambiente e la mobilità sostenibile. L’augurio è quello di ritornare, con i Gruppi di Cammino, ai numeri pre pandemia (2019) in cui erano attivi 165 compagnie e 5.804 partecipanti Over 65. Oggi, invece, si contano 142 gruppi con 3.689 partecipanti.

Raggiungere di nuovo quei numeri è fondamentale per la diffusione sul territorio di sani stili di vita e per promuovere salute. Infatti, i benefici della camminata di gruppo sono molteplici:

È rilassante

divertente

socializzante

stimola la partecipazione

contrasta la solitudine

camminare regolarmente, con intensità moderata, contribuisce a raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall’OMS, contribuendo alla prevenzione e al recupero di importanti malattie croniche.

All’evento, che rientra nella Milano Green Week, hanno partecipato X Gruppi di Cammino provenienti da tutto il territorio con Y di partecipanti totali, tra camminatori, Walking Leader e cittadinanza, hanno aderito anche le ASST del territorio e le aziende iscritte al Programma Regionale WHP (Workplace Health Promotion), ovvero Luoghi di lavoro che promuovono la salute.

L’importanza dell’alleanza con il territorio

Nei mesi precedenti al raduno, ATS ha avviato dei tavoli di confronto e dei tavoli con le ASST, in quanto la promozione dell’attività motoria è centrale per entrambi gli enti. La collaborazione con le ASST, inoltre, permette lo sviluppo del Programma Regionale Gruppi di Cammino per la promozione dell’attività motoria. I Gruppi di Cammino, infatti, sono attivazione di comunità, partecipazione attiva dei cittadini e conoscenza del territorio.

Che cosa sono i gruppi di cammino

Il “Gruppo di Cammino” è un’attività organizzata, con il coinvolgimento attivo della comunità, nella quale un gruppo di persone (adulti/anziani) si ritrova, almeno due volte alla settimana, in un luogo e ad orari prestabiliti, per camminare insieme per circa un’ora, lungo un percorso urbano o extra-urbano, sotto la guida di un conduttore (Walking Leader) interno al gruppo, appositamente formato da ATS Città Metropolitana di Milano. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

Per maggiori informazioni sui gruppi di cammino, è disponibile la pagina web sul sito di ATS e “Camminare Insieme”, la pagina Facebook ufficiale dei Gruppi di Cammino di ATS.