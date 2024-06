4 giugno 2024 – Un programma di appuntamenti per tutte le età anima le serate estive cinisellesi dal 4 giugno al 13 luglio. Sere d’estate, come ormai da tradizione nella stagione estiva, porta tanti appuntamenti culturali nei diversi quartieri della città. Tutte occasioni per ritrovarsi e condividere momenti nel segno della cultura, spensieratezza e svago.

In programma iniziative di diversi generi per andare incontro alle aspettative di tutti. Eventi musicali, teatro, concerti di lirica, cinema, mostre. Varie anche le location: ville storiche, piazze, cortili e nuovi spazi pubblici come la piazza sopraelevata sull’A4. Un percorso itinerante perché i tanti luoghi cittadini possano offrire una varietà di eventi estivi e “insoliti” e perché ciascuno possa vivere a pieno la dimensione della Comunità.

Si parte questa sera, martedì 4 giugno, alle ore 20.30, con Anche i poveri erano felici, in scena presso il cortile di via Concordia 4 – Cooperativa Diaz. Trasposizione in unico atto teatrale dei monologhi di Ascanio Celestini. In replica, martedì 11 giugno, sempre alle ore 20.30, nel cortile di via Libertà 45 – Cooperativa La nostra casa.

Mercoledì 5 giugno, alle ore 21.15, il parco di villa Ghirlanda Silva ospita Promenade nocturne. Una passeggiata notturna per riscoprire l’immenso valore storico, naturalistico e culturale del parco nel cuore della città.

Domenica 9 giugno, la nostra villa Ghirlanda, dalle ore 15.00, ospita il Saggio degli allievi delle classi di musica d’insieme (rock, pop e jazz) della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra, che, domenica 16 giugno, alle ore 17.30 in villa Ghirlanda Silva torna protagonista con una delle sue docenti, nonché cantautrice, che presenta il suo secondo disco: Ellen- sembra ieri, e altro ancora.

Sempre domenica, ma alle ore 21.30, la piazza Sopraelevata del quartiere Crocetta è l’insolito palco del concerto Populirica, dedicato al tema della tradizione. Una festa di voci, suoni e strumenti diversi al quale il pubblico sarà invitato a partecipare con la body percussion.

Martedì 18 giugno nel cortile di via Concordia 4 – Cooperativa Diaz e venerdì 21 giugno nel cortile di via libertà 45 Cooperativa La nostra casa, sempre alle ore 20.30, c’è lo spettacolo teatrale della Rassegna estiva Portati la sedia. C’è spettacolo stasera, dal titolo 3 atti in cerca d’Amore.

Ancora, all’interno di Urban Opera, villa Casati Stampa ospita domenica 23 giugno, alle ore 21.30, La serva padrona e venerdì 12 luglio il concerto tributo a Giacomo Puccini nel Centenario della sua morte Un bel dì vedremo. Infine, sabato 13 luglio, alle ore 21.30, in sala degli Specchi di villa Ghirlanda Myusical. Il musical prêt-à-porter: due protagonisti, nessun testo e nessuno spartito, perché tutto è improvvisato.

Le mostre in calendario in sala delle Quadrerie di villa Ghirlanda sono: fino al 15 giugno Tra cielo, terra e mare. Passaggio nel tempo, la mostra antologica di Fiorenza Valenti; dal 22 giugno al 6 luglio Materia ed energia. Chi sono io se non UNIVERSO?, mostra personale di Clotilde De Lisio.