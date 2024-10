Grande Concerto di Belcanto Italiano

Un concerto di ampio respiro, nella grande Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in Viale Argonne a Milano, presentato dal Festival Internazionale Itinerante di Belcanto Italiano e dalla Corale Monzese, la partecipazione di solisti e coristi provenienti da Italia e Stati Uniti, la direzione di Filippo Dadone, la “voce del belcanto” del soprano Astrea Amaduzzi, maestra internazionale di tecnica vocale, e il raffinato accompagnamento pianistico del M° Mattia Peli: questi i numeri e le esclusive caratteristiche che rendono l’evento un appuntamento a cui non mancare.

Domenica 6 ottobre 2024, alle ore 20.45, la città di Milano ospiterà dunque il concerto che preparerà, con tanta bellezza, alla festività del giorno successivo, dedicato alla Madonna del Rosario. Il grande concerto, ad ingresso libero, con il sostegno della Fondazione Mercadante, prende infatti il nome da quest’idea squisitamente sacra che sarà il motivo conduttore ideale dell’espressione artistica musicale.

Degna di nota è la partecipazione del soprano drammatico statunitense Eva Sun, dalla voce che possiede sorprendenti e originali similitudini callassiane, allieva dell’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano, così come quello del soprano Nadia Bugo, del tenore Mauro Dell’Orto e del basso Sandro Eria, membri della storica Corale Monzese, cornice armonica incantevole per le voci soliste.

Il programma musicale propone al pubblico milanese arie solistiche e brani sacri per solisti e coro ed operistici d’ispirazione sacra (come quelli scelti per l’occasione da “Mosè in Egitto”, “La forza del destino”, “Edgar” e “Cavalleria rusticana”) composti nel Settecento da Vivaldi, Joh.Ch. Bach, Mozart, nella prima parte, e nell’Ottocento da Rossini, Mercadante, Verdi, Mascagni e Puccini, nella seconda parte, offrendo agli ascoltatori una notevole varietà di stili compositivi in un emozionante viaggio dal Barocco al Verismo ricco di melodie cantabili come di virtuosistiche ‘colorature’.

Il Festival Itinerante poi, proseguirà il suo cammino con “Cavalleria Rusticana” e “Puccini Celebration”, il 12 ottobre 2024 all’Auditorium “Sala Maddalena” di Monza: doppio appuntamento, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario del celebre soprano Gemma Bellincioni che fu la prima interprete di Santuzza, nata appunto a Monza, che porta sempre la firma del marchio Belcanto Italiano in collaborazione con la storica Corale Monzese.

Va sottolineato l’impegno di quest’ultima: La Corale infatti fondata nel 1888, quando Verdi era ancora attivo e la “Cavalleria Rusticana” non era ancora stata composta e Giacomo Puccini scriveva la deliziosa romanza “Sole e amore” che diverrà otto anni dopo il tema del famoso quartetto della “Bohème” pucciniana.

La Corale Monzese fin dagli esordi seguì con fervore le opere ed i grandi successi dei musicisti e dei compositori dell’epoca, e tutt’oggi, assieme al lavoro dei membri di Belcanto Italiano, è un motore di diffusione dell’arte lirica italiana nel mondo.