Roberto Vecchioni in concerto al Conservatorio per la data milanese del tour “Tra il Silenzio e il Tuono”

Domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21.00, il Conservatorio di Milano ospiterà Roberto Vecchioni per la data milanese del tour Tra il Silenzio e il Tuono, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, in vetta alla classifica della narrativa italiana.

Sarà una serata speciale, che unirà musica d’autore e solidarietà. Il concerto, infatti, è promosso da Sightsavers Italia ETS, organizzazione che opera nelle aree più povere del mondo perché nessuno sia cieco per cause evitabili e perché le persone con disabilità abbiano le stesse opportunità di tutte le altre.

“Oggi nel mondo 1,1 miliardi di persone hanno un problema di vista che avrebbe potuto essere curato o prevenuto e il numero di persone che hanno bisogno di cure per gli occhi sta aumentando vertiginosamente. Abbiamo deciso di organizzare l’evento nella settimana della Giornata Mondiale della Vista proprio per sensibilizzare su queste tematiche. Partecipando a questa serata si contribuirà a supportare il nostro lavoro per salvare la vista nei Paesi più poveri del mondo”, afferma Mark Ramsden, presidente di Sightsavers Italia.

Tra il Silenzio e il Tuono è uno spettacolo di canti e monologhi, in cui Vecchioni porta a riflettere e a farsi trasportare dalle melodie e dalle parole, con una prima parte giocata sul suo ultimo disco, “L’infinito”, e una seconda che è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, i classici più amati.

“Emerge un mio pensiero recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive – dice Roberto Vecchioni – che mostra come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità…e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo”.

Il cantautore sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Biglietti da 30 a 100 euro (esclusi diritti di prevendita).