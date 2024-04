Milano Civil Week: “La Costituzione siamo noi”

Milano, 29 aprile 2024 – È la Costituzione il filo conduttore che unisce gli oltre 400 appuntamenti del palinsesto “Vivere” di Milano Civil Week 2024, in programma dal 9 al 12 maggio a Milano e nella città metropolitana. Le tante realtà non profit coinvolte daranno l’opportunità alla cittadinanza di vedere all’opera “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale”, come riconosciuto nell’articolo 118 della Costituzione italiana.

«Legare Milano Civil Week 2024 al tema della Costituzione è una scelta che illumina e rinvigorisce il ruolo del Non Profit», afferma Carlo Marchetti, Presidente di Fondazione di Comunità Milano che insieme a Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e BPER Banca sostiene il palinsesto “Vivere” di Milano Civil Week 2024.

«Come ha ricordato il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno, il nostro paese è tenuto insieme anche dalla passione civile di professionisti e volontari del Terzo Settore che, lontano dai riflettori della notorietà, lavorano sul contrasto alle povertà e alle disuguaglianze, sulla coesione di questa nostra comunità che sa essere operosa, concreta e solidale», continua Carlo Marchetti, «ogni giorno tutti noi siamo Costituzione con l’azione e l’impegno civile, la Milano Civil Week ci dà l’opportunità di disseminare questa consapevolezza. Questa edizione “ascolterà il battito costituzionale” della Città Metropolitana di Milano. Una pulsazione che ha la stessa frequenza regolare, incessante e mai fuori giri del mondo non profit».

A dare il via alla Milano Civil Week sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 9 maggio sarà in collegamento alle 16:30 in Sala Colonne presso il Palazzo Giureconsulti dove si svolgeranno tutti gli eventi del palinsesto “Capire”, organizzato dal Corriere della Sera con Buone Notizie e promosso da Comune di Milano e Forum Terzo Settore. Il palinsesto “Vivere”, invece, fino al 12 maggio, animerà la città e alcuni comuni della sua area metropolitana con:

– 433 appuntamenti con molteplici tipologie di eventi: dalle passeggiate alle attività per bambini, passando per eventi culturali e sportivi, laboratori, lezioni aperte, porte aperte, seminari, visite guidate e tanto altro ancora;

– otto hub, luoghi dove si svolgeranno più eventi organizzati da realtà differenti: Hub Baroni85, Hub Cascina Cuccagna, Hub La creatività crea cura, Hub Municipio 9, Hub RiCa, Hub Sana e robusta Costituzione, Hub Segrate Civil Week, Hub Social Village;

– nove percorsi tematici e territoriali: Career Day, Civil Week Gessate, Naviglio Grande da Bernate Ticino a Castelletto di Cuggiono, Ponti di comunità, San Donato Milanese, Sussidiarietà volontariato, Insieme si può: missione bellezza!, Vanzaghello, Volontariato..ieri oggi domani.

I quattro giorni di eventi della Milano Civil Week culminano nella Bicicivica, una biciclettata che condurrà i partecipanti a scoprire alcuni tra i luoghi più significativi della Milano sportiva, ispirandosi all’art 33 della Costituzione italiana che riconosce “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Tra le tappe dell’itinerario, infatti, ci sarà il Velodromo Vigorelli, lo Stadio San Siro, il Piazzale dello Sport, l’Arena Civica “Gianni Brera”.

L’appuntamento è alle 9:00 in Piazza Duca d’Aosta sotto il grattacielo Pirelli, dove sarà possibile ritirare le biciclette a pedalata assistita messe a disposizione dall’azienda Dott e preventivamente prenotate con il modulo da compilare online. La partenza è prevista alle 10 dalla piazza della Stazione Centrale da dove le biciclette si muoveranno verso il Parco di Trenno con l’accompagnamento sonoro della Cargoflotta, le bicicargo a pedalata assistita attrezzate con l’impianto audio di ShareRadio, media partner dell’evento fin dal 2022.

Bicicivica 2024 gode del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia, del patrocinio di Città Metropolitana di Milano. I partner tecnici sono: Decathlon, Dott, Legambiente Lombardia, Legambici, Milano in Bicicletta, CSI, Aias ETS, Fiab Milano Ciclobby, Massa Marmocchi.