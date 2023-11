Tutto pronto per l’ultimo straordinario weekend del 25 e 26 novembre nell’ambito dell’ottava edizione del Festival del Nuovo Rinascimento l’evento di punta dell’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS, evento condotto da Rosella Maspero, Davide Foschi e Stefania Romito.

Sabato 25 novembre, dalle ore 16 alle 20,30 presso Mondadori Bookstore di Via Ettore Ponti 21 a Milano, il Festival accoglierà gli Autori del Nuovo Rinascimento per vivere insieme indimenticabili emozioni. Rosella Maspero, Davide Foschi e Stefania Romito introdurranno i presenti negli appassionanti temi delle loro opere, accendendo interessanti focus di riflessione.

Gli autori presentati saranno: Maria Cristina Cantafora con cui si parlerà di agricoltura biologica con il suo libro “L’equilibrio della terra”; con Gianvincenzo Cantafora si affronterà il drammatico tema degli “IMI”, i militari italiani catturati e deportati nei territori della Germania nei giorni successivi alla proclamazione dell’armistizio con il suo libro “Il treno della speranza”. Il tema della memoria, quale custode di tradizioni che costruiscono la nostra identità, è l’affascinante argomento che verrà approfondito dalla poetessa e scrittrice Paola Mattioli, autrice del libro “Viera ricette e proverbi romagnoli”.

Del potere terapeutico e salvifico della poesia si parlerà insieme alla poetessa Maria Teresa Tedde, autrice della silloge “Sì, credete ai poeti”, argomento che verrà affrontato anche dalla poetessa Teodolinda Rosica la quale, nella raccolta lirica “Sottopelle il sale”, orienta il suo pensiero verso una rivendicazione dell’espressione creativa attraverso l’ars poetica.

Il sapore profetico e le affascinanti atmosfere dell’antica civiltà egiziana connoteranno l’incontro con la scrittrice Miriam Macchioni, autrice di “Una settimana nel futuro” e “La principessa Fawziya e il viaggio verso la conoscenza”.

Gli aspetti estasianti e angoscianti del sentimento d’amore verranno indagati da Stefania Romito, autrice del romanzo “Delyrio”, vincitore del Premio Speciale d’Eccellenza “Città del Galateo Antonio De Ferrariis 2023”. Romanzo che ha ispirato l’artista Ylenia Paladino la quale, nella sua opera pittorica dal titolo “L’esplosione dei colori nell’anima: Delyrio“ è riuscita a restituire le dimensioni oniriche e metafisiche che si vivono nel libro di Stefania Romito.

Con domenica 26 novembre l’appuntamento è invece al Centro Leonardo da Vinci Art Expo in via Carlo Torre 24 a Milano, sempre dalle 16 alle 20,30. Ospiti meravigliosi, all’insegna della Rinascita, come:

Omar Pedrini, che verrà premiato alle 16.15 con il NEW RENAISSANCE AWARD 2023, onorificenza in passato assegnata fra gli altri al Generale Luciano Garofano, Massimo Recalcati, Bebe Vio, Vito Mancuso, Pupi Avati.

Omar racconterà tanti aneddoti sulla sua incredibile vita di Rinascita e ci farà ascoltare una buona dose, salutare, di magia musicale;

Alle 17,10 Lisa Manosperti la “Voice” di “The Voice”;

Alle 18,00 Maurizio Dosi, l’attore e musicista milanese;

Alle 18,45 interverrà direttamente Leonardo Da Vinci in persona che farà due chiacchere in osteria con il dadaista Marco Francesco Sangregorio sulle Avanguardie del XX secolo, o almeno ci proverà, visto che c’è sempre la Teresa in agguato!

Alle 19,30 si svolgerà la Premiazione ufficiale delle autrici e autori del Nuovo Rinascimento selezionati per il Festival: Maria Cristina e Gianvincenzo Cantafora, Paola Mattioli, Maria Teresa Tedde, Teodolinda Rosica, Miriam Macchioni e Stefania Romito;

Alle 20,00 in chiusura il pubblico potrà votare la propria opera d’arte preferita tra quelle selezionate per la splendida Rassegna del Festival, una mostra a cura di Rosella Maspero, Angela Patrono, Luca Siniscalco e Davide Foschi, con grandi artisti di respiro internazionale come Liliana Russi, Nathalie Jacquounain, Matteo Boato, Joe Russo, Leumas Roa, Fulvio Vanacore, Mauro Masetti, Enzo Cosi, Maria Teresa Sabatiello.

Festival del Nuovo Rinascimento: info e prenotazioni

Potete trovare maggiori informazioni sugli appuntamenti del Festival del Nuovo Rinascimento sul sito web dedicato: www. festivaldelnuovorinascimento. it

L’ingresso è gratuito su prenotazione e i posti sono limitati fino a esaurimento.

Per prenotarsi è possibile inviare una mail con i propri dati a: info@ festivaldelnuovorinascimento. it

Sono importanti e graditi i sostegni all’Associazione di promozione sociale organizzatrice: Verso un Nuovo Rinascimento APS.