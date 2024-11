Milano, 28 novembre 2024 – Domenica 1° dicembre, dalle 9:30 alle 17:30, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all’attuazione del Piano freddo, organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e cittadine.

“Dopo l’ottima riuscita del momento di raccolta dedicato ai dipendenti comunali – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – ora chiediamo la collaborazione e la solidarietà di tutti i milanesi e le milanesi che si sono sempre dimostrati davvero generosi nell’aiutare chi non ha una casa. Vogliamo, inoltre, ringraziare tutte le associazioni che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città. Facciamo un appello ai cittadini e alle cittadine affinché favoriscano le operazioni di raccolta portando ai banchetti solo il materiale elencato, a partire dagli indumenti invernali, comodi e puliti, di cui c’è grande necessità”.

Verranno allestiti nove punti sul territorio cittadino e in questi luoghi chiunque potrà consegnare indumenti caldi, comodi e pratici, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive in strada o nelle strutture di accoglienza. In particolare, si segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti o abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.

Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati. Le donazioni potranno inoltre essere indirizzate anche alle associazioni che lavorano nelle carceri di Milano e provincia.

I punti di raccolta degli indumenti saranno allestiti presso i seguenti indirizzi:

Fondazione Progetto Arca, in via Sammartini 126

Fondazione Fratelli S. Francesco, piazza Baiamonti

Opera Cardinal Ferrari, piazzale Cantore angolo viale Papiniano (solo fino alle 13:00)

Remar Italia, piazza XXIV Maggio

Fondazione Cumse, piazza Argentina angolo via Mercadante

Associazione City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4

Misericordia Milano Sant’Ambrogio, piazza Amendola

Comunità Sant’Egidio, via degli Olivetani 3

Casa della Carità, presso la loro sede in via Brambilla 8

Portare abiti ai banchetti sarà anche un’occasione per conoscere le associazioni di volontariato e le unità mobili che operano quotidianamente nel sistema dei servizi a contrasto della grave marginalità adulta coordinato dal Comune.

Cs e Ph Comune di Milano