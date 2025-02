Milano ospiterà il Global Forum 2025

Food Policy. Il Patto di Milano per le politiche del cibo festeggia i suoi primi dieci anni e ospiterà il Global Forum 2025: a ottobre i Sindaci da tutto il mondo a Milano.

A dieci anni dall’Expo Milano 2015, il prossimo ottobre Milano tornerà a essere luogo di incontro e confronto internazionale per città che da anni sono impegnate per promuovere politiche urbane sostenibili attraverso azioni e iniziative volte a garantire un’alimentazione più sana, giusta e sostenibile.

Un impegno portato avanti da oltre 300 città che nelle loro agende urbane hanno deciso di sviluppare politiche alimentari inclusive e resilienti.

Su proposta del Sindaco Giuseppe Sala, Presidente del Milan Urban Food Policy Pact, il Comitato Direttivo del Patto di Milano ha deciso di celebrare questo importante anniversario a Milano, dove tutto è iniziato nel 2015.

La nona edizione del MUFPP Global Forum si terrà nell’ottobre 2025, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, occasione per riflettere sui progressi compiuti e tracciare la rotta per il prossimo decennio di collaborazione per una trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari urbani.

“Siamo orgogliosi ed emozionati nell’annunciare questo importante appuntamento, che non rappresenterà solo una celebrazione di quanto è stato fatto, ma una importante occasione per tracciare la strada futura – sottolinea Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy -. Il Patto di Milano è una delle principali eredità di ‘EXPO Milano 2015 – “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e rappresenta un impegno globale da parte di sindaci di tutto il mondo per sviluppare sistemi alimentari urbani sostenibili e innovativi. Un’esperienza che ha permesso di raccogliere contributi da tutto il mondo, scambiare buone pratiche e costruirne insieme di nuove. Grazie al lavoro di centinaia di persone, partners e Governi, a oggi il Patto rappresenta il principale quadro di riferimento internazionale per le città e gli stakeholder attivi nella definizione di politiche alimentari urbane innovative. Il Global Forum rappresenta quindi un’opportunità unica per le città firmatarie di incontrarsi, condividere conoscenze e buone pratiche, creare partenariati e celebrare i progressi collettivi”.

Negli ultimi dieci anni, il Milan Pact si è evoluto in una rete dinamica e in crescita: da 100 città firmatarie iniziali, oggi ne conta oltre 300, avendo così il potenziale di impattare circa 500 milioni di persone nelle sue sei regioni. Inoltre, nel corso degli anni si sono intensificate le attività di scambio e capacity building sulla base delle esigenze di apprendimento delle città, grazie a fondi provenienti da organizzazioni internazionali, regionali, dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e fondazioni filantropiche.

Il Global Forum di ottobre conterà su solide partnership con stakeholder quali Fondazione Cariplo e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), oltre che su molti altri partner locali e internazionali.

Il Forum Globale ospiterà anche la Cerimonia dei Milan Pact Awards, che premierà le politiche alimentari più innovative e di maggiore impatto attuate dalle città del network.

Grazie ai Milan Pact Awards, infatti, nel corso del tempo il MUFPP ha costruito la più grande e completa biblioteca di politiche alimentari ufficialmente adottate dai sindaci delle città di tutto il mondo, che rappresenta di fatto il sapere condiviso del Patto di Milano.