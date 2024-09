Back To The Future, terza edizione

Dopo una prima parte a metà giugno, torna con un weekend di approfondimento da venerdì 27 a domenica 29 settembre Back To The Future, alla sua terza edizione, festival ideato e curato da Ecate Cultura con una Direzione Artistica Partecipata Under30 (composta quest’anno da ben 30 ragazze e ragazzi) e con le cittadine e i cittadini di Quartiere Adriano, dedicato ai temi e ai linguaggi artistici del contemporaneo. Un festival che si svolge nel quartiere, abitando diversi spazi e in particolare Magnete, nuovo hub territoriale in Via Adriano 107.

Back To The Future: tutti gli appuntamenti

Il festival si aprirà venerdì 27 settembre alle ore 18.30 con un aperitivo di benvenuto nel quartiere Adriano e un incontro – moderato dalla Direzione Artistica Partecipata Under30 – con le artiste Tereza Ondrová (Repubblica Ceca) e Silvia Gribaudi (Italia) che alle ore 20.30 presenteranno presso Magnete il loro spettacolo Insectum in Quartiere Adriano, produzione Temporary Collective / Daniela Řeháková e Associazione Culturale ZEBRA. Un lavoro originalissimo che porta in scena il punto di vista degli insetti, attraverso immagini e suoni che vogliono riavvicinare le persone ai temi ambientali e spostare lo sguardo antropocentrico dell’esistenza, partendo dall’omonimo progetto di ricerca – Insectum – creato dalle artiste Elisabetta Zavoli e Sara Michieletto.

Sabato 28 settembre alle ore 9.30 alla Casa della Carità si terrà un importante convegno per affrontare due aspetti urgenti legati al tema della sostenibilità nel settore culturale e non solo: la mobilità e il lavoro. Una giornata di lavoro condiviso – a cura di Ecate Cultura in collaborazione con TrovaFestival – che chiude il progetto In/Visible, realizzato grazie al contributo EU attraverso il programma Erasmus +, in partenariato con Arte Sostenible (Spagna) e Maly Berlin (Slovacchia) e con il supporto di Carbon Literacy Project (Regno Unito) che opera sui temi della sostenibilità anche nelle performing arts e nella cultura.

Un percorso di formazione da cui è nata una mappatura delle ciclabili che portano in Adriano, una politica di prezzi che premia chi arriva con i mezzi pubblici o mezzi human powered e l’installazione di rastrelliere per le bici presso i luoghi del festival. Il convegno, moderato da Giulia Alonzo, è un’iniziativa del Municipio 2 del Comune di Milano, realizzata da Ecate Cultura e aperta a tutti. Ad intervenire saranno Francesca D’Ippolito (Presidente C.Re.S.Co e organizzatrice teatrale), David Guazzoni (ricercatore sociale di Codici Ricerca e Intervento), Valentina Picariello (direzione artistica di Zona K) sul lavoro e lo studio Mic-Hub, Giuliana Ciancio (co-founder e board member Liv.in.g. e ricercatrice Università di Anversa) e Valentina Kastlunger (direzione artistica di Zona K) sulla mobilità.

Alle ore 18.30 si terrà un aperitivo con la presentazione del progetto Note a margine. Appunti su Quartiere Adriano, esito del processo di partecipazione e co-creazione artistica di questa edizione di BTTF Project. Un giornale che attraverso due pubblicazioni racconta la relazione di BTTF Project con il territorio, valorizzando il percorso di esplorazione, l’incontro e la collaborazione con altri enti e con le persone del quartiere. Il processo è guidato da Giulia Alonzo (giornalista e founder di TrovaFestival), Isabella Balena (fotoreporter) e Dario Carta (designer della comunicazione e antropologo).

Alle ore 18.30 e alle 21 (e in replica domenica 29 settembre alle ore 12 e 15.30) a Magnete da non perdere l’appassionante game theater Eutopia degli svizzeri Trickester-p, prodotto con LAC Lugano Arte e Cultura. Un lavoro che nasce dal desiderio di esplorare un diverso paradigma di “fare insieme” attraverso un approccio ludico e multisensoriale che coniuga la performance, l’installazione e il game design, per rimettere in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici e trasformare il teatro in un grande tavolo di azione attorno a cui spettatrici e spettatori sono invitati a un’esperienza partecipativa i cui esiti, sempre differenti, siano il risultato dei loro singoli apporti peculiari.

Domenica alle ore 18 si terrà infine presso gli Orti di via Isocrate – Villa Finzi, Yele, performance di e con Abdoullay Ablo Traore e coreografia di Ousmane Traore. Uno spettacolo di cabaret tradizionale, dove la melodia dei balafon – strumento ritenuto sacro dal popolo africano e che accompagna ogni momento rituale della vita quotidiana – si fonde con i ritmi delle percussioni come djembè, barà e tamburi bassi, in un’esperienza unica e coinvolgente (Iniziativa del Municipio 2 del Comune di Milano).

Back To The Future: info biglietti

Ingresso unico 12 € | Ridotto 10 € (over 65) e 7.50 € (under 35 e per chi arriva con i mezzi pubblici o human powered). Ingresso gratuito under 14

Per info e prenotazioni: backtothefuture@ecatecultura.com

Tel +39 3715368083

La biglietteria fisica è aperta un’ora prima di ogni evento a pagamento.

Ph Giulia Lenzi