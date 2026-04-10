Milano, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile parte ufficialmente la campagna “Note di prevenzione” di ATS Città Metropolitana di Milano per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Protagonista del progetto è “l’orchestra della sicurezza”, dove ogni strumento è un elemento di prevenzione e di uso di buone pratiche. Quando suonano tutti insieme, generano una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

In questa visione, ogni soggetto coinvolto è parte attiva del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore. La campagna trasmette il messaggio che la sicurezza, come la musica, esiste solo quando tutti “suonano bene la propria parte”, trasformando l’impegno individuale in un risultato collettivo.

«“Note di prevenzione” – spiega Silvano Casazza, Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano – vuole dire con forza che la prevenzione è il primo e più importante strumento per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni comportamento corretto e ogni scelta consapevole contribuiscono a prevenire gli infortuni e a proteggere la salute dei lavoratori. In questo sistema, ogni ruolo e ogni persona sono fondamentali: solo quando tutti apportano il proprio contributo si costruisce un ambiente di lavoro davvero sicuro».

Per la campagna è stato realizzato un video spot dedicato e delle video clip trasmesse su tv locali e canali social. A dirigere l’orchestra, nelle video clip, è l’attore Lillo Petrolo.

È stata aperta anche una pagina web dedicata dove è possibile consultare materiale informativo e interrogare un agente conversazionale multilingua che fornisce risposte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Saranno, inoltre, diffusi materiali grafici di promozione della campagna coinvolgendo tutti i Comuni di ATS Città Metropolitana di Milano.

Le attivazioni comprenderanno l’installazione di “strumenti musicali della sicurezza”, come elementi simbolici, uno stand informativo con distribuzione di materiali e gadget e momenti di intrattenimento musicale pomeridiani.

La campagna, inoltre, prevede altri due eventi: un concerto a Milano a giugno e un evento a Lodi, in programma tra settembre e ottobre, con momento di intrattenimento musicale.

Gli obiettivi della campagna

La campagna “Note di prevenzione” vuole raggiungere quattro obiettivi principali: