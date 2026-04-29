DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri

Unica tappa in Turchia del DP World Tour dove si svolge, dal 30 aprile al 3 maggio, il Turkish Airlines Open, giunto alla nona edizione, sul percorso del National Golf Club, a Belek, con nove azzurri in gara: Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli.

Difende il suo unico titolo in 41 presenze sul circuito il francese Martin Couvra, 23enne di Tolone, nel cui palmarès figurano anche un successo sull’HotelPlanner Tour e uno sul French Tour. E’ in un buon momento di forma, testimoniato da tre recenti top ten, l’ultima nell’Hainan Classic a marzo.

Nel field di 156 giocatori, in rappresentanza di 32 nazioni, vi sono sette vincitori stagionali tutti in grado di concedere repliche: il sudafricano Jayden Schaper, terzo e il più alto nella Race to Dubai (ordine di merito), con due successi, gli spagnoli David Puig, che fa parte della LIV Golf, e Nacho Elvira, l’austriaco Bernd Wiesberger, a segno nel precedente Volvo China Open, il tedesco Freddy Schott, l’inglese Dan Bradbury e lo statunitense Jordan Gumberg.

Ampio, comunque, il novero dei favoriti a iniziare da Francesco Molinari, 43enne torinese, nuovamente in campo dopo un mese, reduce dalla sesta posizione nell’Indian Open e con altri due piazzamenti tra i dieci nelle cinque gare a cui ha partecipato.

Possono puntare in alto pure lo spagnolo Adrian Otaegui, che gioca sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti, e lo svedese Mikael Lindberg, secondo e terzo in Cina, il nordirlandese Tom McKibbin, anche lui nella Superlega Araba, i francesi Antoine Rozner e Frederic Lacroix, lo scozzese Ewen Ferguson, gli iberici Jorge Campillo, Angel Ayora e Alejandro Del Rey, gli inglesi Nathan Kimsey e Andy Sullivan, i sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Naidoo e i cinesi Ashun Wu e Wenyi Ding, per citarne alcuni.

Il montepremi è di 2.750.000 dollari con prima moneta di 467.500 dollari. Premio speciale di 40.000 dollari per chi batterà il record del percorso stabilito con 66 (-6) colpi dal tedesco Bernd Ritthammer nel 2014.

Gli azzurri

Degli altri azzurri, hanno offerto buone prove nel Volvo China Open Guido Migliozzi (13°), 29enne di Vicenza, e Gregorio De Leo (16°), 26enne di Biella.

Francesco Laporta, 35enne di Castellana Grotte (BA), torna dopo due tagli di fila seguiti a ottime prestazioni in Kenya (4°) e in Sudafrica (2°), mentre Matteo Manassero, 33enne di Negrar di Valpolicella, in Cina non ha dato seguito alla nona piazza nell’Indian Open.

Edoardo Molinari, 45enne di Torino, nominato nuovamente vice capitano del Team Europe per la prossima Ryder Cup, ha appena ripreso dopo l’infortunio e cercano la migliore condizione Stefano Mazzoli, 29enne di Segrate (MI), e i romani Renato Paratore, 29 anni, e Filippo Celli, 25 anni.

Si conclude l’Asian Swing

Il torneo è l’ultimo della serie “Asian Swing” il terzo dei cinque “Global Swing” in cui è stata suddivisa la prima parte del calendario continentale.

In ciascuno viene stilata una speciale classifica a punti che assegna al vincitore un premio di 200.000 dollari e l’accesso ai nove eventi della seconda fase della stagione, chiamati “Back 9”, con montepremi più alti e che anticipano i due ricchi PlayOffs conclusivi (Abu Dhabi Championship, 5-8 novembre, e DP World Tour Championship, 12-15 novembre).

Nell’Asian Swing, inoltre, il leader sarà ammesso al Genesis Scottish Open (9-12 luglio, Scozia), seconda gara delle Rolex Series, mentre i migliori tre in graduatoria non altrimenti esenti entreranno nel field dell’U.S. PGA Championship, secondo major maschile in programma dal 14 al 17 maggio all’Aronimink Golf Club di Newton Square, in Pennsylvania.

E’ al vertice Gumberg, malgrado sia uscito al taglio la scorsa settimana, seguito a pari merito al secondo posto da Wiesberger e dall’inglese Alex Fitzpatrick, che ha già il biglietto per gli Stati Uniti e sarà assente nell’occasione, e da Otaegui, quarto.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW

Il Turkish Airlines Open sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, dalle ore 12 alle ore 17; sabato 2 maggio, dalle ore 12,30 alle ore 17; domenica 3, dalle ore 12 alle ore 17.