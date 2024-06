In AIFA il Premio Nobel per la medicina Thomas Südhof

Il Premio Nobel per la medicina Thomas Südhof ha tenuto, nella sede dell’Agenzia, una Lectio magistralis sull’innovazione farmaceutica dal titolo “Advances in Biotechnology: Innovations Driving Drug Discovery in Brain Disorders”.

La lectio magistralis ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento su un tema scientifico di grande attualità. L’evento, fortemente voluto dal Presidente AIFA Robert Giovanni Nisticò, ha visto un’ampia partecipazione da parte del personale dell’Agenzia, rappresentando così un momento di confronto fertile e dinamico.

“Le grandi sfide del secolo attuale – ha dichiarato il biologo tedesco Thomas Südhof, insignito del Premio Nobel per la medicina nel 2013 grazie agli studi sulla trasmissione sinaptica – sono quelle per prevenire e curare malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, anche grazie a un corretto utilizzo della trasformazione digitale nella ricerca biomedica”.

“Noi siamo un’agenzia che regola i farmaci ma non dobbiamo dimenticare il contesto scientifico all’interno del quale nascono i medicinali – ha affermato il Presidente Nisticò – occorre essere al passo coi tempi e prendere consapevolezza che le scoperte scientifiche di oggi saranno le valutazioni regolatorie di domani”.

Nella foto Thomas Südhof all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).