Modigliani in mostra a Villa Casati Stampa

30 aprile 2026 – “Modigliani, i volti della modernità – Parigi, le muse, la modernità” è il titolo della mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, che verrà allestita in Villa Casati Stampa dal 16 al 31 maggio. Un percorso espositivo che unisce arte, comunità e solidarietà, promosso dal Comune di Cinisello Balsamo e curato da Amalart, con il patrocinio di Regione Lombardia. L’inaugurazione sarà sabato 16 maggio alle ore 15.00.

La mostra si compone di 31 opere litografiche, affiancate da pannelli narrativi, documenti storici, una grande timeline biografico-cronologica e contenuti multimediali, oltre a un’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata alla Parigi delle avanguardie. Le litografie testimoniano il lavoro di uno dei protagonisti della stamperia d’arte italiana: Giuliano Grittini, maestro che ha affiancato artisti come Andy Warhol, Renato Guttuso e Mimmo Rotella. Un’attenzione particolare è poi dedicata alle muse e alle figure femminili, alla scena bohémien di Montparnasse e all’evoluzione dei ritratti e dei nudi che hanno segnato la storia dell’arte del Novecento.

L’allestimento integra didascalie dotate di QR code e pannelli in braille per garantire l’accessibilità anche alle persone cieche e ipovedenti.

L’iniziativa ha una forte vocazione educativa e sociale: il progetto prevede che il 35% del prezzo di ogni biglietto sia destinato a sostegno della Cooperativa Sociale “I Ragazzi della Luna”, che dal 2015 lavora per favorire inclusione e autonomia di persone con disturbo dello spettro autistico. A Cinisello Balsamo la cooperativa ha dato vita al “Bar Motta by Luna Blu”, uno spazio dove ragazze e ragazzi, affiancati da educatori, psicologi e famiglie, sperimentano percorsi formativi e lavorativi reali.

“Con questa iniziativa Cinisello Balsamo riafferma la propria vocazione a essere una città che investe sulla cultura come leva di coesione sociale, mettendo insieme un grande nome della storia dell’arte, un luogo identitario come Villa Casati Stampa, con cui abbiamo siglato un accordo di collaborazione, e una realtà del Terzo Settore profondamente radicata nel territorio”, affermano il sindaco, Giacomo Ghilardi e l’assessore alla Cultura, Daniela Maggi.

“Questa mostra vuole avvicinare il pubblico a Modigliani non solo attraverso le opere, ma anche attraverso le storie, i luoghi e le relazioni che hanno segnato la sua parabola artistica, facendo dell’esperienza espositiva un’occasione di crescita culturale e di responsabilità verso la comunità”, sottolinea Eugenio Lanzetta, Founder & Managing Partner di Amalart.

La raccolta fondi collegata alla mostra, gestita grazie alla collaborazione con la piattaforma digitale TrustMeUp, proseguirà fino alla fine di giugno, estendendo l’impatto sociale oltre la durata dell’esposizione.

Orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì 10–13 e 15–19, sabato e domenica 10–19, lunedì chiuso. Sul sito del Comune il link per acquistare i biglietti e contribuire alla raccolta fondi.