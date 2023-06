L’appuntamento è organizzato da Animenta, associazione no-profit fondata da Aurora Caporossi, grazie al supporto dell’Assessore Simona Tironi e del Consigliere Giulio Gallera, si terrà presso la Sala Pirelli dalle 11 alle 13. Tra gli ospiti, oltre a rappresentanti istituzionali e medici specializzati in DCA, anche l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini che realizzerà un laboratorio con i ragazzi presenti prima della conferenza

30 giugno 2023 | ore 11 – 13 – Sala Pirelli – Palazzo Pirelli | Via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano (MI)

L’associazione Animenta organizza venerdì 30 giugno a Milano un appuntamento per continuare a informare sul tema dei Disturbi Alimentari. L’evento, dal titolo “15 marzo e poi… Raccontare i disturbi alimentari ogni giorno” avrà luogo presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli a Milano dalle 11 alle 13.

Prima della conferenza, dalle 9:30 alle 11, ci sarà un laboratorio con Ambra Angiolini che coinvolgerà i ragazzi presenti per realizzare con cartoncini, bottoni, stoffe, pennarelli e fili di lana quel mostro interiore che da vita ad un dolore profondo che chi soffre di un disturbo alimentare non riesce a comunicare a parole. Il laboratorio nasce come occasione di condivisione e di apertura di tutto quello che per tanto, troppo tempo, ci siamo vergognati di raccontare.

Questo evento nasce per ricordare che i disturbi alimentari sono alcune delle patologie più diffuse dei nostri giorni, che interessano più di 4 milioni di persone, causando circa 4000 morti l’anno. È, dunque, fondamentale sottolineare l’importanza di attivare progetti di prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi alimentari soprattutto nelle scuole. Attività che Animenta svolge da tempo, con studenti e docenti, e attraverso la quale quest’anno ha raggiunto circa 10.000 persone nelle scuole e università di tutta Italia.

L’evento, moderato dalla giornalista Valentina Ruggiu, si aprirà con i saluti istituzionali di Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Giulio Gallera, Presidente Commissione Speciale PNRR, già assessore al Welfare della Lombardia.

“A differenza di tutte le altre malattie, i disturbi alimentari rappresentano patologie “senza tempo”, non si risolvono in tempistiche ben stabilite ma possono perdurare da alcuni mesi ad anni. Dopo due anni dall’approvazione della mia legge regionale , approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, la speranza è che tutta l’Italia si possa attrezzare proprio come sta facendo ora la Lombardia. Oggi come Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro il mio impegno riguardo questa tematica, è e sarà sempre massimo, per portare sempre di più all’interno della scuola l’importanza dell’alimentazione e in modo particolare l’attenzione sul disagio giovanile”, afferma l’Assesore Simona Tironi

Aggiunge poi il Consigliere Giulio Gallera che “Da quando ho iniziato il mio mandato da Assessore regionale al Welfare mi sono interessato alla galassia dei disturbi alimentari, visitando i centri di riferimento lombardi a Niguarda, nel bresciano e in provincia di Varese. Una problematica, questa, che mi ha sempre toccato da vicino essendo padre di due ragazzi in età molto delicata. Abbiamo messo in rete le competenze e ascoltato professionisti, famiglie e associazioni di riferimento, aumentato i posti letto nei reparti di neuropsichiatria e nelle strutture riabilitative, avviando di fatto il percorso per l’elaborazione di una legge regionale che ha curato la collega Simona Tironi fino alla sua approvazione.”

Ci sarà poi Ambra Angiolini, che racconterà l’esperienza del laboratorio con i ragazzi: “quando si parla di disturbi alimentari si parla spesso di cibo, di nutrizione, di diete. Io in questo incontro vorrei parlare di emozioni, di blocchi, di “diete dell’anima”. Diete alle quali ci sottoponiamo tutti, troppo e troppo spesso. Di questi estenuanti esercizi per sfinire e sfinirci i sentimenti. E, soprattutto, cercare di essere invisibili a noi stessi. Invisibili a noi stessi nel modo peggiore del mondo. Proponendo un’immagine fuori che non è quella che abbiamo dentro. L’invisibilità pur rimanendo visibili a tutti. Un concetto molto complicato che sto elaborando in questi giorni, e che secondo me, ha molto a che fare con l’economia dell’immagine”.

Interverranno vari medici specializzati nel trattamento dei DCA come Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta, ha fondato e dirige la Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL 1 dell’Umbria, Eugenia Dozio, Dietista specializzata in disturbi alimentari di Villa Miralago e Margherita Luciani, PhD, psicologa e giornalista Il Bullone.

Spazio poi ai racconti di Giulia Paganelli, antropologa ed autrice, Valentina Dallari, dj e scrittrice e Valeria Vedovatti, content creator. Chiuderà l’evento Aurora Caporossi, Founder e Presidente di Animenta.