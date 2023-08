Cercasi Associazione sportiva cui affidare attività motoria dedicata agli over 65 per il prossimo triennio.

Da tempo il Comune di Cinisello Balsamo promuove corsi di formazione sportiva per gli anziani, rivolti al mantenimento dell’integrità fisica della persona e alla creazione di momenti di aggregazione, anche per favorire una vita di relazione.

In questi giorni è stata pubblicata una manifestazione di interessi per individuare l’Associazione sportiva che intenda gestire l’attività motoria nelle Palestre scolastiche e al Palazzetto dello Sport per prossimo triennio.

Il compito sarà quello di programmare l’organizzazione di corsi adatti ad utenti over 65, quali ad esempio attività posturali, pilates, antalgica, ginnastica “dolce” in generale. Il tutto a prezzi calmierati.

Ogni corso dovrà prevedere un minimo di 15, sino ad un massimo di 22 persone della terza età, ed avere frequenza bisettimanale e/o monosettimanale.

L’attività dovrà essere svolta da personale qualificato in possesso del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie.

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente le palestre delle scuole Primarie Lincoln e Bauer, quella della scuola secondaria di primo grado Paisiello, nonché il Palacooper ed il Palazzetto dello Sport.

Potranno candidarsi soltanto Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, e/o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal CONI.

I soggetti interessati possono inviare la propria dichiarazione di interesse, entro il 12 settembre 2023, tramite Posta Elettronica certificata comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Tutte le informazioni e le indicazioni sulla modulistica da presentare si trovano su sito istituzionale al link: https://bit.ly/440AtLb