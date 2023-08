3 consigli per rinnovare il proprio look

A volte è normale sentire il bisogno di un cambiamento. Spesso questo bisogno di rinnovamento parte da uno stato mentale, da una fase di transizione, un bisogno interno quindi che però vogliamo far trasparire anche nel modo in cui ci presentiamo al mondo.

Cambiare look può sembrare complicato, particolarmente se non si prova interesse per moda o abbigliamento. Ciononostante, cambiare il proprio look è più facile di quanto si pensi, scegliendo in modo adeguato come cambiare alcuni elementi del nostro abbigliamento piuttosto che il nostro taglio di capelli. Vediamo insieme alcuni consigli per rinnovare il proprio look.

Punti di forza e debolezze

Il primo passo per rinnovare il proprio stile è conoscere i pregi e difetti del proprio fisico. Essendo in grado di capire il taglio di vestiti che ci valorizza sarà più facile acquistare nuovi capi. Inoltre, scegliere la giusta tonalità di colore per i propri vestiti può aiutarci a valorizzare la propria bellezza naturale.

Lo stesso discorso vale anche per taglio e colore di capelli e per il trucco. Per quanto riguarda i capelli è necessario non farsi tentare dai tagli che vanno di moda, scegliendo invece un taglio che stia bene con la forma del proprio viso e un colore in armocromia con l’incarnato del viso. Inoltre, modificando il tipo di make up che si usa abitualmente sarà possibile accentuare il proprio cambio di look.

Ispirazione

Esistono numerosi modi per trovare ispirazione su vestiti, accessori e tutto ciò che riguarda la moda. Primo su tutti è Pinterest, il social su cui è possibile trovare outfit di blogger, persone famose e icone di moda salvandoli nella propria bacheca. È inoltre possibile trovare ispirazione da fashion blogger, riviste, negozi online e altri social come Instagram e Tik Tok.

Oltre a questi canali, esistono anche altre app che possono essere utili quando ci si sta preparando ad un cambio di look. Un esempio sono le app che permettono di vedersi con diversi tagli o colori di capelli. Esistono inoltre app che permettono di riconoscere vestiti, rendendo più facile la ricerca di nuovi capi di abbigliamento.

Uscire dalla comfort zone

Un altro consiglio quando si vuole cambiare look è quello di uscire dalla propria comfort zone. Provare ad indossare abiti che non fanno parte del proprio guardaroba abituale, oppure usare lenti a contatto al posto degli occhiali può darci un aspetto completamente nuovo. Ovviamente, anche se il consiglio è quello di uscire dalla comfort zone, è sempre imperativo sentirsi a proprio agio con gli abiti o lo stile con cui ci si presenta.

Conclusione

Scegliere un look rappresentativo della propria persona non è facile, specialmente quando non si ha mai effettuato un vero e proprio cambio di look prima. Tuttavia, attraversare periodi di transizione è normale, così come lo è voler cambiare il proprio stile.

Quando si sente il bisogno di questo cambiamento è importante trovare uno stile che ci faccia sentire a proprio agio, e partendo da questi consigli è possibile trovare un nuovo stile che possa accompagnarci durante la vita di tutti i giorni.