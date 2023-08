A Milano c’è il Duomo, il Teatro alla Scala, la Pinacoteca di Brera e decine di altre attrazioni culturali che ogni visitatore farebbe meglio a mettere nel proprio personalissimo percorso di viaggio. Tuttavia, c’è anche un’altra destinazione verso cui bisognerebbe fare un salto e che siamo certi che tutte le nostre lettrici più attente dalla moda avranno certamente individuato: il Quadrilatero della Moda.

Che cos’è il Quadrilatero della Moda

Il Quadrilatero della Moda è una zona di Milano famosa in tutto il mondo per la presenza di boutique e negozi di alto livello: situato all’interno del Municipio 1, in pieno centro del capoluogo, il quartiere è così chiamato poiché è circoscritto da quattro delle più famose strade della metropoli come Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga, Corso Venezia.

Via Monte Napoleone e il Quadrilatero della Moda

Delle quattro, la vita più nota e attrattiva è probabilmente Via Monte Napoleone, giudicata come una delle strade più costose al mondo insieme alla Fifth Avenue di New York e all’Avenue des Champs Elysees di Parigi. Il nome di questa via risale agli inizi dell’800, durante la dominazione napoleonica, quando si conquistò già una ribalta internazionale.

Quali brand si trovano nel Quadrilatero della Moda

È molto difficile fare una sintesi dei numerosi brand che possono essere trovati all’interno del Quadrilatero della Moda, considerato che nella zona sono presenti tutti i brand di lusso più importanti del mondo. Ad ogni modo, non possiamo non citare alcune delle storiche marche della moda italiana come Armani e Gucci, Versace e Valentino, Dolce & Gabbana e Prada, Fendi e Bulgari.

Non solo shopping

Ad ogni modo, nonostante il Quadrilatero della Moda sia conosciuto soprattutto per lo shopping che può garantire, è bene sottolineare come il quartiere, centralissimo, disponga di numerosi punti di attrazione culturale come il Museo Bagatti Valsecchi e Palazzo Morando. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti!

Val la pena vedere il Quadrilatero della Moda?

Naturalmente, si. Il Quadrilatero della Moda è una destinazione che risulta essere imperdibile non solamente per gli amanti dello shopping di lusso, che potranno ammirare le vetrine delle boutique delle griffe più importanti del Pianeta, quanto anche per tutti coloro che vogliono vivere da vicino uno dei simboli di Milano. Non dimenticate infine le attrazioni culturali qui presenti, di cui abbiamo fatto un breve cenno: su tutti, il Palazzo Morando è sede del nuovo museo del costume e della moda, mentre il Grand Hotel et de Milan ha ospitato nel passato alcuni dei personaggi più importanti della storia lombarda. Tra le chiese, merita una visita la Chiesa di San Francesco di Paola.

Peraltro, invitiamo tutti i nostri lettori a non soffermarsi solamente sulle quattro strade sopra citate, ma di fare un piacevole viaggio tra le vie interne, molto eleganti, come le vie Borgospesso, Santo Spirito, Gesù, Sant’Adrea, Bagutta. Un percorso che ciascuno potrà ben personalizzare, lasciandosi guidare dalle proprie ispirazioni e dai propri gusti istintivi, senza timore di mancare le aspettative!