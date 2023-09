Interventi di medicina e chirurgia estetica Milano

Un tempo la chirurgia plastica non era vista di buon occhio e, soprattutto, non era accessibile come oggi a livello di prezzo. Inoltre, gli interventi erano tutti molto più invasivi e dolorosi di quanto non lo siano oggi. L’evoluzione tecnologica e il progresso scientifico hanno permesso di sviluppare nuove tecniche e interventi meno invasivi e anche più accessibili. Ne sono degli esempi gli interventi di medicina e chirurgia estetica, ai quali ricorrono sempre più persone.

Differenze tra medicina e chirurgia estetica

Medicina e chirurgia estetica sono due cose differenti. La prima si occupa di contrastare o rallentare gli effetti del processo di invecchiamento attraverso interventi poco invasivi e che vengono ripetuti nel tempo per far sì che i risultati siano mantenuti.

La chirurgia estetica, invece, permette di modificare o eliminare in modo definitivo quelli che sono considerati difetti fisici, utilizzando strumenti più invasivi. Sono dei veri e propri interventi che in molte circostanze richiedono un periodo di riposo post operatorio per far guarire l’area trattata.

Oggigiorno esistono diversi centri di chirurgia e medicina estetica corpo a Milano, e proprio per questo è essenziale rivolgersi a strutture che si avvalgono di medici estetici e chirurghi plastici specializzati e che utilizzano tecnologie all’avanguardia. Un esempio di quanto appena detto è Juneco che offre una vasta gamma di trattamenti estetici ed interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto fisico, esaltando la propria bellezza e correggendo i difetti.

I trend di quest’anno

Sono sempre di più le persone che si sottopongono a trattamenti di medicina e chirurgia estetica. Oltre alle protesi al seno che sono tra gli interventi più effettuati al mondo quando si tratta questo settore, i trattamenti più richiesti nel 2023 sono quelli che mirano a migliorare l’aspetto del proprio viso “attaccando” le rughe. In sostanza, si cerca di ritardare il più possibile l’invecchiamento.

Altrettanto desiderate sono le rinoplastiche che hanno invece lo scopo di correggere i nasi che non ci piacciono.

Molto di moda sono anche i riempitivi di acido ialuronico che vanno a risollevare l’ovale del viso donando un effetto liftante. Poi ancora le cosiddette “labbra plumpy”, ovvero volumizzate e idratate con acido ialuronico.

Quest’anno si è registrato un forte interesse anche per i piccoli interventi che vanno a rassodare le zone corporee ad alto rischio rilassamento, come addome, braccia, gambe e glutei.

È bene sapere che molti di questi trattamenti sono più o meno adatti alla stagione. Andando contro verso l’inverno, per esempio, è consigliato fare trattamenti a base di acido ialuronico non cross linkato, acido polilattico, poli peptidi e PRP.

A ricorrere a quanto appena detto sono persone di tutte le età e generi: giovanissimi e giovanissime che seguono i canoni estetici del momento; uomini che scelgono di essere più piacenti e apprezzarsi di più; donne e uomini di 30/40 anni che vogliono mantenere più possibile la freschezza di viso e corpo; neo-mamme che desiderano dire addio ai seni cadenti, alle smagliature e alla pelle in eccesso sull’addome; persone in età matura che mirano a ritrovare un po’ di freschezza nel loro aspetto.