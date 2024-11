A Milano aprono due nuovi punti Salute

Da giovedì 21 novembre CISL e FNP aprono due nuovi punti Salute a Milano, nelle sedi di via Domenico Berra 6 (M2 Crescenzago) e di piazzale Selinunte 4/6 (M5 Segesta). L’attività dei punti Salute trova spazio nei locali delle sedi CISL e della FNP, Federazione dei pensionati.

I punti Salute sono sportelli aperti a iscritti e cittadini che hanno bisogno di informazioni e aiuto per quanto riguarda tematiche sanitarie. Presso il punto Salute è possibile ricevere assistenza e tutela in merito a più aspetti: per esempio, che cosa fare quando il medico ha prescritto una visita entro un tempo prestabilito e le liste di attesa del SSN sono troppo lunghe; come rinnovare un’esenzione; come comportarsi in presenza di disservizi presso strutture sanitarie territoriali.

Spiega Luigi Maffezzoli, FNP CISL Milano Metropoli: “Obiettivo del punto Salute è informare e orientare i cittadini – e i pensionati sono tra le categorie più fragili – in quella che sempre più spesso è una corsa a ostacoli: ricevere cure quando e dove se ne ha bisogno, sapere a chi rivolgersi e come fare quando si è in difficoltà”. Aggiunge Sabria Sharif, CISL Milano Metropoli: “Vorrei ricordare che non tutti sanno, ad esempio, che nessun ente può dire all’utente che le agende sono chiuse. Per legge, inoltre, i tempi indicati dal medico nella prescrizione di un esame devono essere rispettati”.

Secondo dati del Comune di Milano, aggiornati al 2022, il Municipio 2 (Centrale-Greco-Crescenzago) conta 161.789 abitanti. Il Municipio 7 (De Angeli, Forze Armate, San Siro, Baggio) registra 175.316 abitanti. A Milano la percentuale di ultra 65enni è il 22,3%; un valore che sale a 26,3% nelle aree di Cimiano/Rottole/Feltre e arriva al 30,1% tra Lampugnano, Gallaratese, San Leonardo. Dice Massimo Zuffi: “Nelle nostre sedi arrivano spesso pensionati che chiedono aiuto per problemi con la sanità territoriale. Non riescono a prenotare una visita medica in luoghi vicini e nei tempi previsti dalla prescrizione; spesso, se sono sopra i 75 anni, si trovano in difficoltà con il Fascicolo sanitario elettronico e non sanno gestire l’evoluzione dei servizi sanitari sul digitale. Mi chiedo che cosa succederà con la ricetta elettronica”.

In via Berra il punto Salute sarà aperto ogni giovedì dalle 9 alle 12. In piazzale Selinunte, lo sportello accoglierà i cittadini il venerdì dalle 14.30 alle 17.

A Milano sono tuttora operativi anche i punti Salute in via Tadino 23 e in piazza Tito Minniti 8.