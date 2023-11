LILT – Panettone e pandoro artigianale, cioccolatini golosi e box gastronomiche da donare e gustare: i regali da mettere sotto l’albero fanno la differenza e aiutano i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie

15 novembre 2023 – Buoni, anzi buonissimi e anche sostenibili. È già tempo di scegliere i regali di Natale. Con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza è possibile farlo con un doppio gesto d’amore per un dono da mettere sotto l’albero – o perché no, da gustare subito – che aiuta i bambini malati oncologici.

Con le idee regalo di LILT si possono sostenere i piccoli pazienti malati di tumore e le loro famiglie, assistiti ogni giorno attraverso il progetto Child Care. Con una rete capillare di servizi, LILT li accompagna nel percorso di cura: con le cinque Case del Cuore, dove vengono accolte le famiglie costrette a spostarsi lontano da casa per le terapie oncologiche; con attività ludico ricreative in reparto che alleviano le lunghe giornate in ospedale; con un sostegno economico in caso di necessità e con un filo diretto oncologico, 24 ore su 24, al momento del rientro al domicilio dei piccoli pazienti.

I regali solidali – Per aiutare LILT e Child Care si può scegliere tra un panettone o un pandoro classico da 750 grammi, un panettone Limited Edition da un chilo, golosi cremini di cioccolato equosolidale, una colorata “Happy Box di Natale” personalizzata LILT con i dolci più buoni per le feste e una bellissima “Merry Christmas Box” con prodotti dolci e salati.

I regali Lilt sono anche sostenibili. I prodotti food sono realizzati da una cooperativa che promuove giustizia sociale ed economica, con l’obiettivo di attivare inserimenti nel mondo del lavoro per persone in situazioni di particolare disagio o con disabilità.

I doni solidali sono disponibili online sul sito www.legatumori.mi.it/natale e in tutti gli Spazi Lilt del territorio di Milano, Monza e Brianza.

Inoltre i regali saranno disponibili a Milano, da Misura Arredamenti Ernestomeda, in via Larga, 9 a partire dal 27 novembre. Il 16 e 17 dicembre i volontari LILT allestiranno un banchetto con tutte le proposte natalizie a Monza, in via Italia, di fronte alla Rinascente.