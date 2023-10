Vittoria Run iniziativa prevenzione tumore al seno

Vittoria Run: ottimi i risultati dell’iniziativa a favore della prevenzione del tumore al seno

Sold out per i 400 posti disponibili, circa 50 visite svolte e oltre 4.500 € di donazioni raccolte in una sola giornata

Centrati tutti gli obiettivi della “Vittoria Run”, l’annuale corsa aziendale di Vittoria Assicurazioni, che, per la prima volta dalla sua istituzione, si è estesa all’intera città di Milano per una giornata all’insegna di sport, prevenzione e solidarietà.

Acquistati tutti i pettorali a disposizione, segno che la popolazione meneghina ha creduto e apprezzato l’iniziativa insieme alla grande famiglia di Vittoria. Per gli appassionati qui i risultati e l’elenco dei tempi associati al numero di pettorale.

Quasi 50 visite senologiche gratuite realizzate nel Maxi Ducato chiamato “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante, gestito dalla Fondazione Specchio d’Italia e adibito a sala medica.

L’iniziativa Vittoria Run rappresenta idealmente la tappa conclusiva del Vittoria For Women Tour, il viaggio itinerante, nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, pensato e realizzato questa estate da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia e la Federazione Italiana Rugby (FIR).

In particolare ecco i dati complessivi dei due progetti:

1.093 visite senologiche , 31 i casi sospetti che richiedevano immediato approfondimento diagnostico che ha portato ad almeno un intervento immediato per l’asportazione di un tumore.

, che richiedevano immediato approfondimento diagnostico che ha portato ad almeno un intervento immediato per l’asportazione di un tumore. 19.500€ euro raccolti per acquistare un secondo SpecchioBus e ampliare così l’impegno sul territorio nazionale

“È con orgoglio che possiamo affermare che questo, in Vittoria Assicurazioni, è un anno dedicato alle donne. – dichiara Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni – Infatti oltre al Vittoria For Women Tour, è ancora in corso il bando “Assicuriamo – Insieme” promosso in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia e con la Fondazione Carlo Acutis che, con il coinvolgimento diretto della nostra rete agenziale, ha individuato e finanziato nove progetti nell’ambito della prevenzione delle malattie femminili e della lotta contro la violenza di genere per offrire in vari modi sostegno alle donne.”